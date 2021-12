Floriana Secondi: dopo il GF1 è stata dimenticata dalla tv | Oggi è una donna di successo, ecco perché

Le soddisfazioni maggiori, la verace Floriana se le prende lontano dagli schermi. In ambito sentimentale, ma non solo

E’ una delle concorrenti maggiormente ricordate della storia del Grande Fratello. Forse per i suoi capelli biondi. Forse per il suo look un po’ da maschiaccio. O per la sua parlata romanesca. Floriana Secondi vinse anche per queste caratteristiche la terza edizione del GF. Non ha mai smesso di frequentare la televisione. Ma il vero successo, Floriana lo ha fatto altrove.

Floriana al Grande Fratello

Ha oggi 44 anni. La sua uscita vittoriosa dalla casa più spiata d’Italia ha ormai raggiunto 18 anni. Una vita fa. In cui Floriana, comunque, non si è mai snaturata. Sebbene i più snob le contestassero proprio quei modi un po’ naif. Che, però, sono la sua vera forza.

L’abbiamo vista diverse volte in televisione. Per lo più nelle classiche “ospitate”. Non è tra i concorrenti che sono riusciti a fare il grande salto. O nel cinema o nella conduzione. Recentemente, peraltro, è stata anche “bocciata” per la partecipazione all’Isola dei Famosi Vip. Che smacco!

Il successo altrove

Ma Floriana si consola. Un po’ perché le ospitate non sono poi così spiacevoli (e fruttano pure un po’ di soldini). Un po’ perché la sua vita è sicuramente felice. Sotto il profilo personale e sentimentale, innanzitutto. Ha superato bene la burrascosa fine con il suo ex compagno, Daniele Pompili. E da diversi anni, ormai, è legata ad Angelo. Che con il mondo della televisione non ha nulla a che vedere, dato che fa l’architetto.

Già perché le soddisfazioni maggiori, Floriana se le prende lontano dagli schermi. Non solo in ambito amoroso. Negli anni, infatti, è diventata una imprenditrice di successo, arrivando ad acquisire diversi negozi. Nel corso dell’ultima stagione estiva, Floriana ha anche allargato il proprio core business anche agli stabilimenti balneari. E possiede un locale avviatissimo a Milano Marittima, lo Stork.

Insomma, rimanere se stessi paga. Sempre e comunque.