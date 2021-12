Heather Parisi, quel lato oscuro del suo passato: “Mi dicevano di smetterla ..ma non ci riuscivo..”

La nota ballerina Heather Parisi ha fatto una rivelazione choc sul suo passato, svelando un problema che l’ha afflitta per diversi anni.

Heather Parisi è stata una delle ballerine e presentatrici più famose in Italia tra gli anni Ottanta e Novanta, lavorando al fianco di volti notissimi quali Mike Bongiorno, Raimondo Vianello, Maurizio Costanzo e Gerry Scotti. La donna, nata negli Stati Uniti ma naturalizzata italiana, si consacrò nel mondo della televisione italiana nel 1979 nel programma Fantastico dove era protagonista in ogni puntata di un balletto e dell’interpretazione della sigla di apertura “Disco Bambina”. Sono anni, però, che Heather Parisi non risiede in Italia.

Dal 2011, infatti, l’ex ballerina vive a Hong Kong con il marito imprenditore Umberto Maria Anzolin e i figli minori: i gemelli Dylan ed Elizabeth, nati nel 2010. Recentemente, l’italoamericana è tornata sull’onda del gossip per la figlia Rebecca avuta dal primo matrimonio con Giorgio Manenti. La primogenita della Parisi è infatti legata sentimentalmente con il cantante Ultimo e proprio questa relazione ha fatto parlare del rapporto tra la ragazza e l’ex ballerina che non sarebbe tutto rose e fiori. In una recente intervista al Corriere della Sera, Heather Parisi ha inoltre raccontato di un problema di salute che l’ha afflitta in passato.

Heather Parisi e la rivelazione choc sulla bulimia

Heather Parisi ha infatti rivelato di aver sofferto di bulimia, un lato oscuro della sua vita che sembrava tutta rosa e fiori dovuto anche allo stress in seguito ai tanti impegni lavorativi. “Sono stata bulimica fino al 2005 o 2006. Ogni giorno, ingurgitavo sette Coca-Cola, 12 girelle, spaghetti, filetto, scaloppina, fegato alla veneta, poi vomitavo. Arrivata in Italia, mi sono fidata di un uomo. Non ero la brutta gallina americana stupida che lui voleva farmi credere. Ero bella dentro, avevo un cuore bello, ero solo molto infelice da tanti anni”.

L’ex stella della televisione italiana ha poi spiegato il motivo del suo racconto, così da aiutare chi soffre ancora di questo problema: “Lo racconto perché succede a tante ragazze e non basta dire che non lo devi fare. A me dicevano: smettila, sei brutta, scavata, strega, ti si è ingrossato il naso. Ma non serviva a smettere”. E’ ben altro l’aiuto che occorre in queste situazioni.