Lorenzo Battistello: dal grande successo del GF 1 alla grave malattia | Salvato da un tatuaggio

L’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato di aver scoperto la grave malattia grazie a un tatuaggio

Forse non è stato così famoso come Pietro Taricone o come Marina La Rosa. O nemmeno come Salvo Veneziano. Ma sicuramente anche Lorenzo Battistello ha fatto la storia della televisione. Partecipando alla prima, clamorosa, edizione del Grande Fratello in Italia. Negli anni, purtroppo, si è anche ammalato. Cerchiamo di capire come sta.

Lorenzo al Grande Fratello

Sia nella casa che una volta uscito, Lorenzo Battistello non è stato tra i concorrenti che hanno avuto maggiore successo. Ma la sua esperienza all’interno dell’abitazione più spiata d’Italia continua, ancora oggi, a essere ricordata. Perché quella prima, storica, edizione del Grande Fratello, condotto da Daria Bignardi, fece il boom di ascolti.

Proprio con una delle concorrenti, la “gatta” Marina La Rosa, Lorenzo Battistello ha avuto una breve frequentazione dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello. Oggi Lorenzo Battistello è un ristoratore che vive spesso all’estero. In Spagna, soprattutto.

Ma proprio recentemente, ai microfoni di Barbara D’Urso ha dichiarato di aver scoperto di essere gravemente malato. E di averlo scoperto grazie a un tatuaggio. Ecco come.

La malattia scoperta grazie a un tatuaggio

Sugli schermi Mediaset, a distanza di molti anni dall’ultima apparizione, Lorenzo Battistello si è mostrato visibilmente cambiato. Gli occhialini da intellettuale rimangono. Anche i capelli lunghetti. Ma un po’ di rughe e una barbetta imbiancata lo rendono quasi irriconoscibile. Certo, il tempo passa per tutti. Ma forse ha inciso anche la grave malattia. Che Lorenzo racconta a Barbara D’Urso.

L’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, ha raccontato di aver scoperto la grave malattia grazie a un tatuaggio che, nei mesi estivi, si era arrossato. Capita a quasi tutti quelli che hanno un tatuaggio. Il sole, il caldo, la salsedine, possono contribuire a creare queste reazioni.

Ma la moglie di Lorenzo è un medico e gli consiglia di non sottovalutare la questione. E allora l’uomo si reca dal dermatologo. Da lì iniziano lunghi accertamenti che, dopo alcune settimane, portano alla grave diagnosi: tumore al rene.

Lo sconforto, ovviamente, avrebbe sopraffatto molti di noi. Ma Lorenzo non si arrende. Inizia una serie di terapie e, alla fine, viene operato tramite un robot. Passano ancora alcune settimane di apprensione, ma, alla fine, arriva la buona notizia: l’intervento è riuscito e Lorenzo deve ringraziare la moglie e il tatuaggio per essersi salvato.

“Bisogna fidarsi dei medici” ha detto prima di terminare l’intervista con Barbara D’Urso.