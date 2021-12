Lory Del Santo, la rivelazione “hot” sull’ex calciatore: “Mi volevano entrambi, ma ho scelto lui per una notte..”

Lory Del Santo ha fatto una rivelazione sul suo passato riguardante una notte trascorsa con un campione della Nazionale campione d’Europa.

Loredana Del Santo, per tutti Lory, è stata tra i personaggi televisivi più in vista tra la fine degli anni Settanta e gli anni Novanta. Ha esordito nel 1975 come valletta del Festivalbar, ed è poi stata protagonista di diverse pellicole cinematografiche e ha avuto un ruolo importante nel programma Drive In. Nel 2005 ha poi vinto L’Isola dei Famosi e successivamente ha partecipato ad altri reality show: nel 2009 a La Fattoria, nel 2016 a Pechino Express e nel 2018 al Grande Fratello Vip.

Per la sua vita sentimentale è stata spesso al centro della cronaca rosa. Fece scalpore la sua presenza fissa come ospite del ricco uomo d’affari saudita Adnan Khashoggi sul suo celebre panfilo Nabila e di aver ricevuto da lui un rubino.

Nel 1985 conobbe Eric Clapton e ne divenne amante mentre il chitarrista era sposato con l’ex modella Pattie Boyd. Dalla loro relazione nacque Conor Loren Clapton, nato il 21 agosto 1986. Il bambino, però, morì tragicamente il 20 marzo 1991, cadendo dal 53º piano del grattacielo Galeria di New York.

Rimase incinta poi dell’imprenditore Silvio Sardi e nell’agosto del ’91 nacque il suo secondo genito Devin. Da una relazione mai resa nota, nel 1999 nacque poi Loren Del Santo morto poi suicida nel 2018 a causa di alcuni disturbi psicologici.

Lory Del Santo e la notte di fuoco

Nella sua vita, Lory Del Santo ha avuto tantissime relazione amorose anche con uomini di spicco e riguardanti il mondo dello sport. E la stessa showgirl, in una intervista al settimanale Oggi, ha rivelato di aver trascorso anche una notte con un recente campione d’Europa della Nazionale italiana di calcio dopo una cena:

“Avevo due possibilità. Potevo scegliere tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli. Sapevo che era solo per una volta. Ero capitata per caso a una cena, non ricordo neanche chi mi avesse invitato. Era finita tardi, non sapevo dove dormire, quindi ero rimasta in questo posto. Avevo capito che tutti e due erano interessati a me, dovevo scegliere con chi dormire, poi la mattina sarei partita”.

La Del Santo ha svelato di aver scelto l’attuale commissario tecnico dell’Italia: “Ho scelto Roberto Mancini anche se Vialli era bellissimo, ma mi sembrava più playboy. Mancini mi sembrava più dolce, forse ho scelto l’uomo della sicurezza. Si è dimostrato un uomo di una dolcezza incredibile. Ha un mondo interiore particolare”.