Luca Barbareschi: “non lascerò l’eredità ai miei figli” | Ecco il motivo della scioccante decisione

L’attore e regista Luca Barbareschi durante un’intervista lascia una dichiarazione che fa parlare di sé: “Non lascerò l’eredità ai miei figli”. Vediamo il motivo della sua decisione.

Luca Giorgio Barbareschi è nato a Montevideo, città dell’Uruguay, il 28 Luglio 1956.

E’ un attore, regista e produttore cinematografico, nonché politico italiano dal 2008 al 2013.

E’ figlio di un imprenditore e di un’economista ebraica che lo abbandona all’età di 7 anni. Barbareschi cresce a Milano, assieme al padre, e intraprende la carriera da produttore cinematografico.

Negli anni ’70 inizia a studiare presso lo Studio Fersen di Roma, muovendo i primi passi nello spettacolo come aiuto regista.

Continua la sua avventura negli Stati Uniti dove collabora con i maggiori teatri dello Stato. Riesce a lavorare anche con Frank Corsaro.

Già fondatore di 2 società nel campo informatico, decide di creare una casa produttrice tutta sua, la Casanova Multimedia, che si occupa di contenuti e media per il mondo del cinema.

Negli anni successivi fonda un’altra casa di produzione con sede a Los Angeles. Conduce più di 100 puntate per il programma “That’s Amore”. Lavora anche per la Fox e la Think Entertainment.

Torna in Italia e lavora con i maggiori esponenti della televisione italiana come Mike Bongiorno, Iva Zanicchi e Maurizio Costanzo.

Partecipa anche alla creazione di svariati film al fianco di Claudio Bisio, Alberto Sordi e Mario Merola.

La decisione di Luca Barbareschi

Prima di parlare della sua decisione dobbiamo conoscere i suoi figli avuti con 2 donne diverse. Beatrice, Eleonora e Angelica avute dall’unione con Patrizia Fachini, Maddalena e Francesco Saverio avuti dall’unione con la sua attuale moglie Elena Monorchio.

In un’intervista a “La vita in diretta” programma condotto da Alberto Matano, ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti gli spettatori senza parole, dando però una sensatissima spiegazione.

Barbareschi dichiara di non lasciare l’eredità ai propri figli; “Ho dato loro un’istruzione fuori dal comune, nelle migliori Università dal costo di 900mila euro. Per questo ho deciso di non lasciare loro niente, dopo gli studi devono cavarsela da soli”.

E prendendo come esempio la figlia spiega il perché di questa sconvolgente decisione: “Mia figlia, che è una designer, si è comprata casa da sola a trent’anni e ha una sua piccola azienda”

Questo gesto l’ha portato a dare il buon esempio, e sensibilizzare tutti gli adolescenti a dover rimboccarsi le maniche e costruirsi il loro futuro senza l’aiuto di nessuno.