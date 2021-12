Paola Ferrari: trapela la notizia che sconvolge il pubblico | Nessuno se lo aspettava

Paola Ferrari, storica conduttrice sportiva ha preso una decisione sofferta. Presto lascerà tutti i programmi della Rai e ha spiegato anche il motivo.

Gli esordi di Paola Ferrari in televisione risalgono ad una trasmissione cult, Portobello, condotta da un indimenticabile presentatore dalla storia purtroppo travagliata: Enzo Tortora.

In realtà Paola, nata a Milano nel 1960 si era già fatta conoscere come attrice di fotoromanzi.

La sua passione per lo sport la porta fin da giovanissima a condurre trasmissioni sportive nelle reti locali e a scrivere di sport per l’Intrepido, un giornale per ragazzi che i diversamente giovani ricorderanno con nostalgia.

Negli anni Novanta viene assunta in Rai ed è la prima donna a condurre trasmissioni sportive, rompendo un tabù che vedeva fino ad allora le esponenti di sesso femminile solo nell’odioso ruolo di vallette.

Paola e la Rai

E’ lei la prima giornalista ad officiare il rito calcistico domenicale degli Italiani, 90° minuto, trasmissione di culto che aveva visto come storico conduttore l’indimenticabile Paolo Valenti.

Le vengono affidati programmi storici come La domenica sportiva e Dribbling, in cui è affiancata (è suo il ruolo principale) da colleghi come Enrico Varriale, Marco Mazzocchi e campioni come il compianto Paolo Rossi.

Paladina del ruolo delle donne non solo come “bella presenza” è entrata in polemica con un’altra conduttrice, tale Diletta Leotta.

In una recente intervista, la Ferrari si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Ha dichiarato di provare rabbia per queste nuove leve che puntano principalmente ad usare il proprio corpo per diventare famose.

Lei, continua, ritiene e ha sempre ritenuto offensivo che qualcuno le desse credito solo perché piacente e incalza affermando che la Leotta non può rappresentare le giornaliste italiane, che sono ad un livello diverso, se le va bene può rappresentare sé stessa o al massimo Belen.

In questi giorni è anche intervenuta in merito alle molestie subite in diretta da una inviata al termine della partita Empoli – Fiorentina. Stigmatizza come episodi del genere siano sempre accaduti e che in realtà poco sia cambiato. L’atteggiamento verso le donne in molti casi è ancora ipocrita.

L’abbandono

Pare che la giornalista non sia più gradita in Rai, dove ritengono sia diventata troppo âgé, quindi in polemica con l’azienda ha deciso di lasciare, ma solo dopo i mondiali del 2022.

Si dedicherà alla società di produzioni cinematografiche Lucisano Media Group con il marito Marco De Benedetti.

Si occuperà dei documentari, docufiction e altri contenuti simili.