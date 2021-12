Raffaella Carrà, a quanto ammonta il patrimonio lasciato | Trapelano i nomi degli eredi

La showgirl più amata dagli Italiani, la Raffa nazionale è morta solo da qualche mese che già si è aperta la diatriba tra gli eredi per la sua straordinaria eredità.

Raffaella Carrà, bolognese di nascita, ha trascorso la sua infanzia in Riviera con la nonna.

Nel corso della sua carriera ha conosciuto tutti i grandi dello spettacolo ed è stata amica di molti, in primis Gianni Morandi, che aveva conosciuto ragazzino a Bellaria quando frequentava il bar della nonna.

Al cinema ha lavorato con The Voice, Frank Sinatra ed in televisione ha partecipato ad una stagione irripetibile di grandi talenti come Corrado, Mike Bongiorno, Pippo Baudo, Alberto Sordi, Mina e tantissimi altri.

Raffaella non ha mai avuto figli, prima perché troppo presa dalla sua carriera e poi, semplicemente, come lei stessa ebbe a dichiarare, “non sono venuti” e non si è accanita contro la natura per averne.

Due i grandi amori della showgirl, Gianni Boncompagni e Sergio Japino. Con entrambi, al termine della passione, aveva mantenuto ottimi rapporti. In particolare, con le figlie di Boncompagni era rimasta legata da profondo affetto.

La malattia tenuta segreta e la morte

Pochissimi sapevano della sua malattia. Gelosissima della sua privacy e complice la pandemia, la Carrà aveva fatto in modo che nulla trapelasse.

Pare che fosse affetta da un carcinoma polmonare che non le ha dato scampo. Ci ha lasciato il 5 luglio del 2021.

L’affetto del pubblico continua ad ammantare il suo ricordo, ma molto meno poeticamente si è aperta la lotta sui beneficiari di una eredità che si può dire certamente cospicua.

Oltre alla casa romana, quella all’Argentario ed ad una proprietà a Montalcino, esistono i diritti sulla sua immagine nonché le royalties sulle sue canzoni.

Non sono filtrate indiscrezioni circa un suo eventuale testamento, ma comunque una parte del suo patrimonio dovrebbe spettare ai figli del fratello defunto, i nipoti Matteo e Federica, anche se non è escluso che qualcosa abbia lasciato a Sergio Japino che le è stato accanto fino alla fine e alle figlie di Boncompagni.

Insomma, la battaglia è ancora all’inizio.