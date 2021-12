Sandra e Raimondo Vianello: oltre 10 anni dopo la scomparsa, la loro casa milanese è ancora abitata

Poche le coppie che sono state più amate di Sandra e Raimondo Vianello. Il loro ricordo rimane impresso nella mente di milioni di persone, e di una famiglia in particolare.

Una delle coppie più strette e che hanno emozionato di più in Italia, è quella composta da Raimondo Vianello (nato a Roma il 7 maggio 1922 e morto a Milano il 15 aprile 2010) e Sandra Mondaini (nata a Milano l’1 settembre 1931 e morta nel medesimo luogo il 21 settembre 2010).

Entrambi, per molto tempo, sono stati attori comici; nel caso di Raimondo, è stato anche conduttore televisivo come, ad esempio, del programma “Pressing”. Ai loro sostenitori, e non solo, verrà in mente anche “Casa Vianello”, la nota sitcom che vede protagonisti proprio i due simpaticissimi coniugi ed andata in onda dal 1998 al 2007.

POTREBBE INTERESSARTI>>> SANDRA MONDAINI / Raimondo Vianello, la nipote Virginia dichiara: “Vorrei vedere Sandra e Raimondo insieme”



I due, pur non avendo avuto figli naturali, ne hanno avuti alcuni adottandoli; stiamo parlando di Edgar e Rosalie Magsino, figli di una coppia di sposi filippini che lavorava in casa dell’iconica coppia italiana. La stessa casa in cui oggi abitano i figli di quest’ultimi che per Raimondo e Sandra erano veri e propri nipoti. Ma che fine hanno fatto, nel 2021?

Sandra e Raimondo, figli e nipoti: cosa fanno oggi

Nessun figlio biologico, nonostante lo stretto legame che teneva ben saldo il loro amore, ma comunque Raimondo e Sandra non sono affatto rimasti soli in questi anni, come dimostra l’adozione da parte loro di due coniugi filippini e dei loro figli, Edgar e Rosalie Magsino. E dopo oltre dieci anni dalla scomparsa di due simboli della televisione italiana, i due hanno aperto una onlus in loro onore.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Ricordate Denny Mendez? Oggi vive a Beverly Hills e il marito è un personaggio famosissimo di Hollywood

Per quanto riguarda la coppia, sono tornati nelle filippine mentre i figli vivono tuttora in quella che era la casa di Sandra e Raimondo, ovvero l’attico di Segrate che si trova a Milano. Una vita migliore, anche grazie a due persone dal grande cuore che li hanno amati ed apprezzati fin dal primo istante in cui sono volati dall’altra parte del mondo per giungere in Italia da una coppia straordinaria.