Sonia Bruganelli distrutta dal dolore per la perdita dell’amico | “Francesco ci mancherà tanto..”

Il dolore di Sonia Bruganelli, compagna di Paolo Bonolis, che ha dedicato un post alla scomparsa di un personaggio. Ma sconvolto è un po’ tutto il mondo dello sport ed in particolare del tennis.

Era colui che rimetteva in sesto i grandi tennisti. Per questo, la nazionale italiana, impegnata in Coppa Davis, ha giocato con il lutto al braccio. E anche il sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa, si è unito al dolore per la perdita.

Il dolore di Sonia Bruganelli

Il tennis italiano piange la scomparsa del professor Pier Francesco Parra, morto all’età di 64 anni. Ne dà notizia la Federtennis. Medico e tutore di tanti atleti ai quali, negli anni, grazie ai suoi macchinari ha curato traumi, edemi, lesioni legamento e muscolari, e anche microfratture.

A ricordare la scomparsa del professor Parra, anche Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis ha dedicato un post Instagram al “Doctor Laser”. Un post tenero, con una foto d’annata per la bionda opinionista televisiva.

“Da oggi papà avrai un amico in più li su con te” ha scritto su Instagram Sonia Bruganelli che, infatti, ha perso alcuni anni fa il padre. Andatosene via in pochi minuti, a causa di una aneurisma della aorta.

Il Doctor Laser

Una grave perdita per il mondo dello sport e della scienza. Parra era nato a Grosseto il 5 agosto del 1957. E’ stato il primo ad introdurre in Italia i laser chirurgici all’argon, il gas verde che veniva utilizzato solo nelle terapie vascolari. Gli azzurri, impegnati nei quarti di finale di Coppa Davis contro la Croazia a Torino, scenderanno in campo con il lutto al braccio.

Proprio di grande perdita nel mondo della scienza ha parlato anche il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa, commentando la notizia della scomparsa del Professor Pier Francesco Parra, docente universitario e responsabile medico delle squadre nazionali della Federazione Italiana Tennis di Coppa Davis e Fed Cup.