Estrazione del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Giovedì 2 Dicembre 2021

Eccoci arrivati alla prima estrazione del mese di Dicembre, di tutti i giochi del Lotto e del SuperEnalotto, che vedrà anche la nuova ruota estrazionale abbinata al Simbolotto.

In cima alla classifica dei numeri ritardatari troviamo come da ormai 151 estrazioni il numero 16 che non si palesa sulla ruota di Venezia, seguito dal numero 57, anch’esso assente sulla ruota di Venezia, da ben 131 concorsi.

La ruota di Venezia però questo mese porta alcune novità, in quanto è abbinata ala concorso del Simbolotto, i quali numeri estratti si rifanno alla Tradizione della Smorfia.

Resta solo seguire e vedere se la prima estrazione del mese di Dicembre porterà fortuna a qualcuno di voi o al numero 16, praticamente scomparso dalle ruote estrazionali.

Potrebbe interessarti>>>Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Martedì 30 Novembre 2021

Potrebbe interessarti>>>Estrazione del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Sabato 27 Novembre 2021

Potrebbe interessarti>>>Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Giovedì 25 Novembre 2021

L’estrazione del Lotto di Giovedì 2 Dicembre 2021

Il concorso del gioco del Lotto di oggi Giovedì 2 Dicembre:

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

Potrebbe interessarti>>>Estrazione del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Martedì 23 Novembre 2021

Potrebbe interessarti>>>Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Sabato 20 Novembre 2021

I giochi del 10eLotto e 10eLotto Extra di Giovedì 2 Dicembre 2021

Le 2 combinazioni vincenti per i giochi del 10eLotto e del 10eLotto Extra di Giovedì 2 Dicembre:

Numero Oro:

Numero Doppio Oro:

Numeri Extra:

Potrebbe interessarti>>>Estrazione del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Giovedì 18 Novembre 2021

Potrebbe interessarti>>>Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Martedì 16 Novembre 2021

Il concorso del Simbolotto di Giovedì 2 Dicembre 2021

La prima estrazione sulla ruota di Venezia del gioco del Simbolotto di Giovedì 2 Dicembre:

Il concorso del SuperEnalotto di Giovedì 2 Dicembre 2021

I 6 numero vincenti per il gioco del SuperEnalotto di Giovedì 2 Dicembre:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Il gioco del MilionDay di Giovedì 2 Dicembre 2021

I numeri che vi faranno vincere 1 milione di euro per il gioco del MilionDay di Giovedì 2 Dicembre:

5 – 13 – 17 – 28 – 37.

Potrebbe interessarti>>>Estrazione del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto Extra, MilionDay e Simbolotto di Sabato 13 Novembre 2021

<<<ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO>>>