Francesca Neri: “ho pensato al suicidio..” | La rivelazione agghiacciante dell’attrice

Era stato lo stesso Claudio Amendola (figlio del celebre doppiatore Ferruccio) a parlare, a mezze frasi, delle condizioni di salute della consorte

Da anni è scomparsa dagli schermi. Nonostante per diverso tempo sia stata una delle attrici più apprezzate. Soprattutto all’estero. Francesca Neri, da tempo, non attraversa un ottimo periodo di forma. Fortunatamente c’è il marito Claudio Amendola, anch’egli attore, a starle vicino.

La carriera di Francesca Neri

Uno dei suoi ultimi film (del 2015) è, ironia della sorte, “La nostra quarantena”. Francesca Neri, oggi 57enne, ha lavorato molto al cinema. Soprattutto all’estero. In Francia. Ma anche a Hollywood.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Francesca Neri distrutta rivela: le droghe assopiscono il problema…

Tra i titoli più noti, “Capitan America” (1990), “Al lupo al lupo” di Carlo Verdone, ma anche “Carne tremula” di Pedro Almodovar. E, a Hollywood, l’abbiamo vista in “Danni Collaterali”, al fianco di Arnold Schwarzenegger nel seguito de “Il silenzio degli innocenti”, ossia “Hannibal”, con Anthony Hopkins.

La malattia di Francesca Neri

Era stato lo stesso Claudio Amendola (figlio del celebre doppiatore Ferruccio) a parlare, a mezze frasi, delle condizioni di salute della consorte. Ma, appunto, mezze frasi. Non si sapeva molto di più. Solo che, nell’ultimo periodo, purtroppo, aveva contratto anche il Covid. Ma non era questo che maggiormente preoccupava i coniugi Amendola e Neri. E che teneva e tiene Francesca lontana dagli schermi. Tanto televisivi, quanto cinematografici.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> FRANCESCA NERI / 14 anni in analisi, l’attrice dichiara: Non ho più un lato oscuro

Ai tempi (nel 2015), si parlò di una malattia cronica. Senza aggiungere altro. Ma questo può significare tutto e niente. Oggi, invece, sappiamo qualcosa in più sulle condizioni della celebre e bravissima attrice. Francesca Neri è affetta dalla cistite interstiziale, disturbo che colpisce vescica e apparato urinario. Non solo si tratta di una malattia che ha creato non poche preoccupazioni. Ma, soprattutto, è una malattia quasi invalidante. Che, quindi, le impedisce una normale esistenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Che fine ha fatto Francesca Neri? La malattia dal 2015 la tiene lontana dagli schermi

Figuriamoci lavorare o apparire in televisione. Addirittura, in una intervista, l’attrice ha anche ammesso di aver accarezzato l’idea del suicidio. Urologia, agopuntura ayurveda, nutropuntura ozonoterapia Francesca Neri le ha provate tutte. Ma non ne è ancora uscita. Ci convive. Ma sono tanti i fastidi e i disagi. Noi le auguriamo di stare presto meglio e di ritornare al proprio lavoro.