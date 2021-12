Lando Buzzanca, interdetto a causa della grave malattia incurabile | Peggiora ogni giorno

Lando Buzzanca ha tentato il suicidio nel 2014 a causa del troppo stress e dei sensi di colpa per la moglie morta, ma nel 2016 incontra Francesca della Valle e i due si innamorano. Oggi i figli gli impediscono di convolare a nozze.

Dietro la decisione di impedire le nozze del padre con la compagna Francesca della Valle, ci sarebbe la malattia di cui Lando Buzzanca sarebbe affetto. L’attore siciliano soffrirebbe infatti di demenza senile e non ci sarebbero buone prospettive di guarigione, anzi, la situazione non farà che peggiorare. A dirlo è direttamente il figlio Massimiliano Buzzanca che insieme al resto della famiglia ha voluto mettere in chiaro una volta per tutte la questione legata alla salute del padre.

Si parla di peggioramento inesorabile

Lando Buzzanca sarebbe inesorabilmente peggiorato ormai da oltre un anno. Un anno in cui c’è stato un tracollo psico-fisico anche abbastanza importante, tanto che oggi lo stimato attore sarebbe ricoverato in una struttura specializzata. Il figlio Massimiliano sostiene che il padre fino allo scorso anno aveva un deficit di 7 su 10, mentre attualmente si attesterebbe a 9 su 10. Queste le affermazioni fatte in base ai risultati degli esami a cui Buzzanca sarebbe stato sottoposto. Sempre in base agli esami, il figlio sostiene che il padre su 40 parole ne capisce solo 4, mentre su 20 frasi non ne capisce nemmeno una e ancora peggio va con i numeri.

Alcuni video mostrano l’attore con difficoltà verbali

Questo peggioramento di Lando Buzzanca non era passato inosservato ai più attenti. In molti hanno notato la difficoltà dell’attore nello scandire bene le parole. Sono diversi i video pubblicati sui profili social della compagna, in cui si vede Buzzanca recitare in delle divertenti gag con la stessa Francesca della Valle. In quei video si può vedere come l’attore non sembri il solito ed abile oratore.

La guerra per il matrimonio

Del peggioramento dello stato di salute di Buzzanca si era parlato moltissimo sulle pagine delle più note riviste di cronaca rosa, soprattutto in relazione alla diatriba tra i figli dell’attore e la compagna Francesca della Valle che dal canto suo non ha mai dichiarato nulla che facesse pensare Buzzanca come malato. Gli scontri si sono fatti via via sempre più infuocati, fino alle ultime dichiarazioni di Massimiliano, il secondogenito di Lando Buzzanca avuto dalla moglie Lucia deceduta nel 2007.

Le dichiarazioni di Massimiliano

Per Massimiliano Buzzanca è giunta l’ora di dire le cose come stanno, preoccupato dal fatto che il padre abbia deciso di sposarsi presto con Francesca della Valle. Lando Buzzanca è affetto da un deficit cognitivo che gli impedisce di capire cosa gli succede intorno, pertanto il matrimonio previsto non sarebbe una decisione presa con consapevolezza. Questo, stando a quanto dichiarato da Massimiliano in un’intervista ad un noto quotidiano.