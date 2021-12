Lorella Cuccarini, a 56 anni confessa: “lo facciamo almeno due volte a settimana…”

Lorella Cuccarini è una delle persone più amate e conosciute in Italia negli ultimi 30-35 anni di televisione. Ma il mondo dello spettacolo non è l’unica cosa che ha continuato costantemente a tenerla “viva” ed in salute.

Se c’è una persona che ha avuto e dato tanto alla televisione italiana, quella è Lorella Cuccarini. Nata a Roma il 10 agosto 1965, nella sua carriera ha ricoperto qualsiasi ruolo di rilievo rivelandosi davvero versatile: ballerina, cantante, attrice, conduttrice in tv come in radio. Non ha avuto un’infanzia semplice, dato che i suoi genitori si separarono quando lei aveva solamente dieci anni; da quel momento in poi, l’artista italiana ha avuto pochi rapporti con suo padre.

Più fortunata, invece, in amore dato che è sposata con Silvio Capitta dal 1991, un produttore discografico, televisivo e proprietario della Triangle Production – è pure conosciuto con lo pseudonimo di Silvio Testi – che gli ha dato ben quattro figli. Tornando alla sua carriera, fu scoperta da Pippo Baudo negli anni ’80. Successivamente, ha condotto vari programmi Mediaset di grande successo come Paperissima e Buona domenica.

POTREBBE INTERESSARTI>>> La Vita in Diretta, i ricordi di Lorella Cuccarini e Marco Columbro

Nel 1993 presenta, insieme all’uomo che gli ha dato le prime chance di mostrarsi al mondo dello spettacolo, il festival di Sanremo a cui partecipò come cantante in gara nel 1995. Nel 2011 è stata anche nominata come commendatore della Repubblica italiana. Una carriera piena di risultati straordinari che non gli ha mai impedito di mettere in primo piano l’amore.

Lorella Cuccarini ed il suo matrimonio: la rivelazione

Lorella Cuccarini e la sua grande storia d’amore con Silvio Testi. I due sono uniti da veramente tantissimi anni, con il loro matrimonio che resiste dal 1991 e che gli ha permesso di mettere al mondo quattro bellissimi figli. Ma qual è il segreto di una relazione così prolifica e speciale?

POTREBBE INTERESSARTI>>> Lorella Cuccarini e Pippo Baudo, oltre alla carriera c’è dell’ “altro”

Come rivelato da Lorella Cuccarini in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel programma televisivo Verissimo, molto fa il costante amore fra i due partner che dimostrano tanta sintonia anche a letto dove vivono momenti di pura passione almeno due volte a settimana. Del resto, se non la base di ogni rapporto, essere completamente in intimità con la persona che si ama è certamente il contorno di ogni relazione stabile. E questo, Lorella Cuccarini lo sa molto bene.