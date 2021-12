Marilyn Manson: la sua fama da “diabolico” lo precede | Questa volta è proprio nei guai

Un artista “diabolico” che ha fatto spesso parlare di sé. Con comportamenti artisticamente controversi. Ma adesso la situazione è più grave

Forse ha preso un po’ troppo alla lettera il concetto di cantante maledetto. Che, già nel suo nome d’arte, si ispira anche a uno dei criminali più efferati della storia mondiale. Fuori dalle battute – perché l’argomento è molto serio – il cantante Marilyn Manson potrebbe essere in guai molto seri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Canada: Marilyn Manson perde i sensi sul palco

La carriera di Marilyn Manson

Pseudonimo di Brian Hugh Warner, Il suo nome d’arte è stato creato accostando il nome e il cognome di due figure iconiche statunitensi degli anni sessanta (l’attrice Marilyn Monroe e il criminale Charles Manson). Un artista “diabolico” che ha fatto spesso parlare di sé. Con comportamenti controversi e polemiche dovute ai suoi testi e video musicali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> È morto Charles Manson, aveva 83 anni | VIDEO

Temi mitici, sessuali, esoterici, come il genere metal impone. Anche nel look, Manson è sempre stato assai particolare. E, per certi versi, terrificante. E anche caratterialmente, Manson non dev’essere un tipo così tranquillo. Nel 2005 sposò la diva del burlesque, Dita von Teese. I due divorziarono appena due anni dopo, a causa dei presunti tradimenti di Manson, ma anche del suo abuso di alcolici.

L’indagine a suo carico

Niente a confronto di quello che potrebbe essere accaduto adesso. La casa della rockstar, infatti, è stata perquisita dopo le accuse formulate da diverse donne nei suoi confronti. Manson è sospettato di abusi fisici e sessuali nei confronti delle stesse. Fatti di violenza domestica che sarebbero avvenuti tra il 2009 e il 2011. Le donne coinvolte non sono state identificate, ma molte hanno pubblicamente affermato quest’anno di essere state abusate fisicamente, sessualmente ed emotivamente da Manson.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> MARILYN MANSON / Cinema, il suo primo film Phantasmagoria: the visions of Lewis Carroll bloccato dalla produzione per eccesso di violenza | Video

La polizia della contea ha quindi perquisito l’abitazione di Marilyn Manson alla ricerca di riscontri al racconto delle presunte vittime. Manson non ha rilasciato dichiarazioni. Solo il suo legale ha definito “probabilmente false” le accuse nei confronti del suo assistito.