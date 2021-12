Mario Fargetta: il lutto devastante per l’ex di Federica Panicucci | “Maledetto Covid …”

Il DJ e produttore discografico Mario Fargetta, è una vittima passiva del covid che purtroppo gli ha portato via una persona a lui molto cara. Lo sfogo affidato ai social.

Mario Fargetta nato a Lissone il 19 Luglio 1962, è un DJ, produttore discografico, nonché regista radiofonico, specializzato in musica House e Dance.

Appassionato di calcio e musica, inizia a sperimentare come DJ in giovane età, ed a 14 anni, dopo la scomparsa del padre, continua gli studi di informatica e inizia a lavorare come tappezziere.

Nel 1980 vince un concorso da DJ ed entra a far parte di SuperAntenna a Monza, e nel 1987 rinuncia alla maglia da calciatore per lavorare a Radio Deejay, grazie alla proposta dell’amico Linus.

Dal 1991 si occupa del mixaggio delle trasmissioni “Albertino”, “Deejay Time” e “Deejay Parade”, e l’anno successivo registra il suo primo album con Max Persona.

Arriva a collaborare, remixare ed incidere con alcuni dei personaggi che hanno fatto la storia della musica, come Mario Biondi e Sagi Rei, ed ha diretto l’esecuzione del brano di Loredana Bertè e Gigi D’Alessio al Festival di Sanremo nel 2012.

E’ stato sposato con la conduttrice Federica Panicucci con cui ha avuto due splendidi figli, Sofia e Mattia.

La drammatica perdita di Fargetta

Purtroppo negli ultimi due anni il Covid ha fatto numerosissime vittime. Mario Fargetta, come anticipato ne è stato vittima passiva, avendo perso la mamma che si era ammalata del virus.

A distanza di un anno dalla scomparsa, il dj posta un toccante messagio con una foto in compagnia della mamma. Nel post, esordisce così: “Quel Covid Maledetto”.

E continua: “Il 27 Novembre di un anno fa ti ha portato via. Oggi avremmo festeggiato insieme il tuo compleanno. Mi manchi tanto mamma. Mi manchi tanto.”

Questo è il messaggio che ha commosso tutti i followers. Ognuno a modo suo, ha lasciato un messaggio ed un abbraccio virtuale al DJ, per la perdita della sua adorata mamma venuta a mancare il 27 Novembre 2020.

Sperando che questo virus sparisca presto e ci lasci vivere la vita come abbiamo sempre fatto fino a 2 anni fa.