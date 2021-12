Marta Flavi, così ha scoperto il tradimento di Maurizio Costanzo | E’ stata un doccia fredda

Marta Flavi è un personaggio dello spettacolo molto conosciuto, soprattutto da chi ha vissuto gli anni ’90 ed in particolare una vicenda che vede protagonisti Maurizio Costanzo e Maria De Filippi.

Marta Flavi è una conduttrice che ha raggiunto grandissimi successi in tanti anni di carriera nella televisione italiana. Nata a Roma il 9 aprile 1951, l’apice della popolarità lo ha raggiunto negli anni ’90 grazie al programma “Agenzia matrimoniale” che conduceva su Canale 5. E’ sorella di Umberto Sorrentino, chitarrista jazz ancora in attività.

Ha ammesso pubblicamente di aver desiderato a lungo di avere figli tentando di avverare questo suo sogno attraverso la fecondazione assistita, senza però riuscirci.

Tornando alla sua carriera, è iniziata sull’emittente laziale “Quinta rete” dove ha presentato per tre anni un programma per bambini in cui venivano trasmessi cartoni animati giapponesi. La sua carriera in televisione l’ha vista sempre meno protagonista con il passare degli anni. Ad ogni modo, oggi si occupa di una rubrica per il settimanale “Gossip nuovo”. E’ stata sposata, in passato, con Maurizio Costanzo. E a tal proposito, è tornata a parlare della successiva separazione.

Marta Flavi, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: il retroscena

Marta Flavi e Maurizio Costanzo sono stati sposati dal 1989 al 1994. La loro relazione si è interrotta quando il noto giornalista e conduttore ha incontrato e si è innamorato di Maria De Filippi. E’ tornata a parlarne la stessa Flavi, che scoprì della relazione extraconiugale fra i due all’epoca. Una chiamata al telefono fra Maurizio Costanzo e Maria bastò per “condannare” entrambi: Marta era infatti sull’altra linea e sentì tutto.

La vicenda è stata arricchita in negativo dal fatto che le due si conoscessero; metabolizzare il tutto non fu semplice, anche se in una recente intervista Marta Flavi ha ammesso di “ringraziare” addirittura la De Filippi. Come ha rivelato, vedeva Costanzo come un padre e con il tempo comprese che non poteva funzionare fra i due. Il fatto che si trattasse di Maria la lasciò a bocca aperta, portandola a fare una scelta che comunque pareva essere già nell’aria: chiudere un capitolo della sua vita, per iniziarne uno completamente nuovo.