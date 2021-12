Papa Francesco ha rischiato di non farcela: “un angelo mi ha salvato la vita..” | Non era la prima volta

Papa Francesco racconta di come un “angelo” gli abbia salvato la vita, quando è stato colpito dalla malattia al colon. Racconta che non è stata la prima volta.

Nello scorso mese di luglio, Papa Francesco ha tenuto col fiato sospeso tutti i suoi fedeli e l’intero mondo della Chiesa a causa delle sue condizioni di salute. Il Pontefice, infatti, è stato colpito da una malattia al colon ed è stato operato al Policlinico Gemelli di Roma per una stenosi diverticolare con segni di diverticolite sclerosante. In molti hanno temuto per il Papa, ma al rientro dall’ospedale si è mostrato subito in forze e ha raccontato anche di come un infermiere gli abbia salvato la vita in ospedale.

Leggi anche >>> Papa Giovanni Paolo II: quella volta che fece un giro in Ferrari – FOTO

In una intervista alla radio spagnola Cope, Bergoglio ha rivelato il retroscena sull’infermiere svelando anche che non è la prima volta che viene salvato da un operatore sanitario. La prima volta era capitata nel 1957 quando, mentre era ancora un seminarista in Argentina, si ammalò di polmonite. Al tempo, una suora italiana salvò la vita di quello che sarebbe poi diventato il futuro Papa andando contro il parere dei medici e somministrando le cure corrette all’allora giovane Bergoglio.

Papa Francesco, un infermiere gli ha salvato la vita

Nell’intervista a Radio Cope, Papa Francesco ha raccontato che a distanza di oltre 50 anni la vita gli è stata salvata nuovamente da un infermiere. Questa volta in Italia: “Mi ha salvato la vita un infermiere, un uomo con molta esperienza. È la seconda volta nella mia vita che un infermiere mi salva la vita. La prima è stata nel 1957”.

Leggi anche >>> Bergoglio corregge il Padre Nostro: “La traduzione è sbagliata”

Il Pontefice ha poi scherzato sulle sue condizioni di salute e sulla tante accortezza che c’è stata nei suoi confronti nei giorni pre e post operazione: “Quando un Papa è malato, si alza un vento o un uragano di Conclave”.