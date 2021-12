Pippo Baudo, il figlio “segreto” riconosciuto a 34 anni: “Non è il frutto di una “scappatella…”

Il noto conduttore Pippo Baudo viene chiamato nuovamente in causa per rispondere alla dichiarazione del figlio illegittimo: “Ho avuto due padri”. Ecco cosa è successo.

Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, conosciuto meglio come Pippo, nato a Militello in Val di Catania il 7 Giugno 1936, è uno dei conduttori storici per eccellenza della televisione italiana.

All’inizio degli anni ’60 esordisce come conduttore per trasmissioni come “Telecruciverba”, per poi passare negli anni successivi a vari festival in tutta Italia.

Arriva al grande pubblico comunque grazie alla puntata pilota del programma “Sette voci”, che fu un successo.

Nel 1968 arriva a condurre il Festival di Sanremo al fianco di Luisa Rivelli, e presenta, come quattro anni prima, “Un disco per l’estate” che condurrà per altre 4 edizioni.

Arriva quindi ad esibirsi insieme a nomi importanti della televisione come Mike Bongiorno, Corrado ed Enzo Tortora nella trasmissione “Sabato sera” condotta da Mina.

Prende successivamente il posto di Corrado Mantoni a “Canzonissima” nel 1972, e lo presenta al fianco di Loretta Goggi e nel 1973 accanto a Mita Medici.

Il figlio “segreto” di Pippo Baudo

Alessandro Baudo, conosciuto nel paese in cui abita tutt’oggi (Australia) come Alex Baudo, rilascia una dichiarazione a Domenica Live, che coinvolge anche il Pippo nazionale.

“Sono fortunato perché ho avuto due padri”, queste sono le parole del figlio di Pippo Baudo.

Nato nel 1962 dall’unione del conduttore e Mirella Adinolfi, Alessandro non ha mai saputo che il padre fosse Pippo Baudo, cosa che gli viene svelata solo quando il marito di Mirella, Tullio Formosa, si ammala gravemente.

Pippo Baudo nel 1996 spiega in un’intervista la storia del figlio rimasto segreto fino a quel momento: “Questo figlio non è affatto un frutto di un’avventura di una notte, io l’ho davvero amata”. riferendosi alla madre di Alex.

Nello stesso anno il conduttore riconosce Alex come suo figlio, che con il tempo ha stretto ancor di più i rapporti con il padre biologico che lo assiste e lo consiglia in tutto e per tutto.

Essendosi trasferito in Australia con la famiglia, i due si vedono poco ma quel tempo che hanno a disposizione lo sfruttano a pieno godendosi suo figlio e i suoi nipotini.