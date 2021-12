Selvaggia Lucarelli, la tragedia che ha sconvolto la sua famiglia | Forse colpa di una sigaretta

Selvaggia Lucarelli è un personaggio molto conosciuto sul web come nel mondo dello spettacolo. E proprio online ha voluto rivelare una brutta storia che ha segnato per sempre la sua famiglia

Selvaggia Lucarelli, nata a Civitavecchia il 30 luglio 1974, ha ricoperto un sacco di ruoli durante la sua lunga carriera: da scrittrice a giornalista fino ad attrice teatrale. Si è sposata il 15 luglio 2004 con Laerte Pappalardo, figlio del cantante Adriano, relazione dalla quale è nato il piccolo Leon; la coppia si è separata nel 2007, mentre adesso il nuovo compagno della Lucarelli è lo chef Lorenzo Biagiarelli.

La nota professionista ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo tra gli anni ’90 e quelli 2000 al fianco di attori comici quali Antonio Giuliani e Max Giusti. ma la vera svolta della sua carriera è arrivata con il suo blog “Stanza Selvaggia”. In tanti anni di lavoro ha svolto anche il ruolo di conduttrice in programmi radiofonici.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Selvaggia Lucarelli, imprevisto divertente durante un incontro coi fan

Ha pubblicato cinque libri fino ad oggi e collabora con alcuni rinomati quotidiani italiani come “Il Fatto Quotidiano” (dal 2015 al 2021) e dal 2020 è responsabile di cronaca e spettacolo per il sito web TPI. Una vita ricca di soddisfazioni che, però, è stata caratterizzata anche da delle ombre.

Selvaggia Lucarelli, il racconto di una tragedia incolmabile

Non ogni cosa è filata liscia nella vita di Selvaggia Lucarelli. La famosa scrittrice ha ammesso recentemente di aver parlato con suo padre della morte di uno dei suoi figli – e quindi fratello di Selvaggia – che morì appena nato. Il bambino infatti era nato da poco e dormiva sul suo lettino in ostetricia; una situazione normalissima per qualsiasi bambino o bambina che nascono ogni giorno in Italia come nel resto del mondo.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Bufera tra Selvaggia Lucarelli ed il consigliere PD per i link erotici

Secondo i genitori di Selvaggia, un’infermiera uscì dalla stanza, forse a fumare una sigaretta, ed il piccolo ebbe un rigurgito che purtroppo gli risultò fatale dato che morì da lì a poco soffocato. La nota giornalista non ha mai potuto conoscerlo, essendo morto prima della sua nascita. Ad ogni modo, ha voluto comunque condividere una storia che ha certamente condizionato la sua famiglia.