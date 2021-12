Angela Sozio: nessuna carriera dopo la casa del GF | Il “bunga bunga” le ha fatto lo sgambetto

Rossa e dalle forme generose Angela Sozio è stata da sempre una donna di destra. E’ per questo che non la vediamo in tv? O c’è altro?

Capelli color rosso fuoco. Forme generose. Sguardo spesso ammiccante. Gli ingredienti per sfondare nel mondo della televisione e dello spettacolo c’erano tutti. Eppure Angela Sozio non è tra i concorrenti del Grande Fratello che hanno avuto maggiore fortuna dopo essere usciti dalla casa.

Angela e il flirt con Fedro

Angela partecipò alla terza edizione del “Grande Fratello”. A condurre il reality show era l’immancabile Barbara D’Urso. Tutti notammo questa donna energica dai capelli rossissimi. E notammo anche il suo fisico, morbido e procace. Nella casa più spiata d’Italia ebbe anche un flirt con il simpaticissimo Fedro Francioni. Ma fuori dalla casa i due non si sono più visti.

E fuori dalla casa, la rossa Angela non ha avuto il successo che tutti si aspettavano. Soprattutto perché, in quel periodo, il Grande Fratello era davvero un trampolino per la celebrità. Invece Angela si è limitata a poche apparizioni televisive. E oggi è scomparsa da tempo dai radar.

Ma c’è un motivo, probabilmente. Un motivo che riguarda, in senso lato, anche la politica.

Le foto con Silvio Berlusconi

Angela Sozio è stata da sempre una donna di destra. Fin dalla giovane età, a 18 anni, ha avuto la tessera di Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi. Vicina, quindi, a quegli ambienti. Ma non è questo il motivo per cui, probabilmente, la sua carriera è stata stroncata.

Negli anni, infatti, la rossa Angela si è avvicinata molto all’allora premier. Diverse le foto insieme a Berlusconi. In Costa Smeralda e Villa Certosa. Sia sulle ginocchia del primo ministro. Ma anche mano nella mano. Quelle foto hanno alimentato gli scandali su Berlusconi e sui suoi comportamenti privati. Era il periodo del “bunga bunga” e delle “cene eleganti”. Episodi che, probabilmente, hanno decretato la caduta di Berlusconi.

Ma non solo. Hanno avuto anche gravi ripercussioni sulla carriera di Angela Sozio che, infatti, si è sostanzialmente fermata. Oggi quindi è scomparsa dai radar. E, probabilmente, maledice quel periodo, che le ha tarpato le ali.