Mauro Icardi rompe il silenzio dopo quanto accaduto con la moglie Wanda Nara e il triangolo amoroso con China Suarez.

Con una intervista a un programma argentino, con tanto di Torre Eiffel sullo sfondo, Wanda Nara aveva chiuso la telenovela del possibile divorzio con Mauro Icardi e l’ipotetico tradimento con China Suarez. La moglie e agente dell’attaccante argentino ha dichiarato di amare suo marito, di averlo perdonato e di fidarsi nuovamente di lui. Storia chiusa? Così sembrava, prima delle parole dello stesso bomber del PSG che ha rotto il silenzio sulla vicenda dicendo finalmente la sua su quanto accaduto negli ultimi mesi. Icardi infatti, oltre alle gesta social per riconquistare Wanda, non aveva mai parlato pubblicamente del triangolo amoroso e della situazione che lo stava per portare al divorzio con la moglie.

E ora in una intervista a Paramount +, la stessa emittente che aveva intervistato anche Wanda Nara, l’ex capitano dell’Inter è uscito allo scoperto parlando per la prima volta dopo il flirt con China Suarez e inquadrando la vicenda dal suo punto di vista, che fino ad ora era quello che ancora mancava.

Icardi-Wanda Nara, la confessione dell’attaccante sul matrimonio

Icardi ha esordiato parlando delle sue sensazioni e di quello che ha provato in questo periodo complicato: “Sono stati giorni tristi, ma adesso penso che sia tutto finito. Siamo riusciti a risolvere tutto ciò che era successo in questo mese e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi insieme. Abbiamo discusso di tutto. Sono stati momenti tristi e difficili che siamo stati in grado di risolvere”.

L’attaccante del PSG ha poi fatto una confessione sul suo matrimonio e sul fatto che sia arrivato, forse, in età troppo giovane per lui non mettendo però mai in dubbio l’amore che prova per sua moglie: “L’amore che provo per Wanda lo conoscono tutti. Come ha detto anche lei, mi sono sposato molto giovane, quando avevo 20/21 anni, e lei era l’amore della mia vita. Anch’io sono molto all’antica. Penso di aver commesso un errore e siamo riusciti a risolverlo”.