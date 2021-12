Giorgia Meloni: sapete chi è il compagno? E’ famosissimo e l’avete visto spesso in televisione

Giorgia Meloni è un personaggio molto influente in Italia dal punto di vista politico e non solo. La sua vita privata, però, non è nota alla maggior parte delle persone.

Giorgia Meloni è nata a Roma il 15 gennaio 1977. E’ una politica molto famosa in Italia e non solo. E’ stata vicepresidente della Camera dei deputati dal 2006 al 2008 e dal 2008 al 2011 Ministro per la gioventù nel governo Berlusconi (la più giovane della storia dell’Italia repubblicana).

E’ stata presidente della Giovane Italia, dopo aver ricoperto il solito ruolo in Azione Giovani e Azione studentesca. Successivamente fonda un partito di cui è leader dal 2014, Fratelli d’Italia, dato che non condivideva minimamente il supporto dato al governo Monti dal Popolo della Libertà.

A partire dal 29 settembre 2020, è presidente del partito dei conservatori e dei riformisti europei. Una carriera all’insegna della politica per Giorgia Meloni che nella sua vita ha conosciuto anche l’amore; ha infatti una relazione molto solida ed importante con Andrea Giambruno con cui ha avuto anche una figlia, la piccola Ginevra. Ma chi è il padre della sua bambina?

Giorgia Meloni: chi è il suo compagno e cosa fa

Giorgia Meloni ha un compagno, dal quale ha avuto anche una figlia. Nato a Milano nel 1981, Andrea Giambruno è un giornalista che appare molto spesso in televisione. E’ laureato in filosofia ed è stato un autore del noto canale MTV. Ha fatto anche da opinionista al programma tv Quinta colonna, una trasmissione Mediaset che tratta di temi molto vicini alla politica italiana; ha lavorato anche per altre trasmissioni quali Matrix e Mattino cinque. Attualmente si occupa della conduzione della rassegna stampa per TGcom24.

L’uomo che ha fatto breccia nel cuore di Giorgia Meloni è una persona molto riservata e piuttosto consapevole dell’importante ruolo che ricopre la donna che ama e con cui sta insieme dal 2013. La coppia, pur credendo molto nei principi del matrimonio, non ha sentito fino ad ora il bisogno di sposarsi. Non sono i primi, dato che non tutte le coppie che hanno una relazione duratura decidono di convolare a nozze.