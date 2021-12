Marcelo Brozovic: la battaglia che dovrà vincere fuori dal campo | Scopriamo cos’è successo

Marcelo Brozovic è un calciatore di grandissimo talento che combatte sempre e non molla davvero mai. Questa volta la sua battaglia sarà fuori dal campo, però.

Uno dei calciatori di rilievo del campionato italiano di Serie A di calcio è Marcelo Brozovic. Nato a Zagabria il 16 novembre 1992, è un centrocampista dell’Inter dal 2015. E’ sposato con la bella Silvija, di nazionalità croata come lui, e ha due splendidi bambini (Aurora e Rafael).

In passato ha faticato a trovare spazio con continuità di prestazioni in nerazzurro, ma dall’approdo di Luciano Spalletti sulla panchina del club milanese le cose sono decisamente cambiate.

“Epic Brozo”, come viene soprannominato, è ormai un titolare inamovibile da diverse stagioni ed è stato protagonista indiscusso dello scudetto conquistato dal club lombardo l’anno scorso sotto la guida tecnica di Antonio Conte.

Adesso, con Simone Inzaghi allenatore, il calciatore dell’Inter continua a battagliare in mezzo al campo per la sua squadra; e porta avanti un’altra importante battaglia, anche se al di fuori del quadrato di gioco.

La lotta di Brozovic: di cosa si tratta

Altra lotta, questa volta fuori dal campo per Marcelo Brozovic. Tre giornalisti e Fabrizio Corona, infatti, saranno processati per aver diffuso la notizia di un falso flirt tra Wanda Nara, moglie dell’ex capitano e attaccante dell’Inter Mauro Icardi, e lo stesso Brozovic. Il centrocampista nerazzurro, assistito dall’avvocato Danilo Buongiorno, ha ottenuto dal pm un decreto di citazione diretta in giudizio per i giornalisti.

Due di loro sono accusati di aver acconsentito alla pubblicazione di articoli diffamatori nei confronti del giocatore; in questi, si raccontava di rapporti intimi fra i due “finti protagonisti” e di una rissa avvenuta successivamente nello spogliatoio dei nerazzurri.

Il terzo, invece, dovrà rispondere di aver dato seguito ad un messaggio audio registrato tra sconosciuti e fatto circolare su vari social media; il soggetto in questione scrisse anche un articolo riguardante la relazione extra coniugale e la rissa rivelatesi del tutto infondate.

L’udienza comincerà il 25 marzo 2022 ed il primo febbraio proseguirà il processo a Fabrizio Corona in cui viene citato pure Ivan Perisic, altro calciatore dell’Inter. Una brutta storia che ha messo in mezzo fin troppe persone e che, in ogni caso, non terminerà prima del prossimo anno.