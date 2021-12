Massimo di Cataldo, dopo le delusioni “musicali” si rifugia in cucina | Cosa fa oggi

Massimo di Cataldo uno dei cantanti più amati negli anni 90, oggi conduce un programma di cucina dove ad essere protagonisti non sono solo i piatti, ma anche gli ospiti, volti noti dello spettacolo.

Se Massimo di Cataldo un tempo conquistava il pubblico dal palco dell’Ariston, oggi lo fa attraverso un programma di cucina che va in onda sul canale Alma dal 15 novembre. Svestiti i panni di cantante, Di Cataldo si cala nel ruolo di cuoco, o meglio di aiuto cuoco, visto che saranno gli ospiti a cimentarsi con le ricette che vorranno portare di volta in volta a far conoscere al pubblico del già seguitissimo programma che va in onda alle 21.

Tutto iniziò con Sanremo

Era il 1994 quando Massimo di Cataldo partecipa a Sanremo Giovani e vince la categoria Cantautori con la canzone “Soli”, tornando l’anno successivo e arrivando secondo con il brano “Che sarà di me”, ma stavolta nella categoria Nuove proposte.

L’anno decisivo

Sarà il 1996 l’anno del grande successo, quando il cantautore torna di nuovo sul palco dell’Ariston arrivando sesto con la canzone “Se adesso te ne vai”, un brano che ha conquistato una fama che è giunta anche all’estero, grazie alla versione spagnola Si dices que te vas.

La carriera prende il volo

Con l’album “Anime”, Di Cataldo ottiene tre dischi di platino e per il cantautore romano si apre un periodo d’oro. Sono anni di successi e tour in giro per tutta l’Italia, con tappe importanti anche in Sud America e in Spagna, dove Massimo di Cataldo ha un enorme seguito di pubblico.

Gli anni della crisi

Ma la carriera del cantautore subisce uno stop e per Massimo Di Cataldo iniziano le partecipazioni ai programmi e ai reality. Uno di questi è Music Farm, dove arriva secondo e torna in televisione con i programmi Rai “Ora o mai più”, “Tale quale Show” e nel 2021 a “Star in the star”, dove subisce l’eliminazione già alla prima puntata. Da qui la decisione di presentare un programma tutto suo e di debuttare come presentatore di Il Massimo in cucina.