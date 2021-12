Provate ad indovinare: quanto valgono 50 monete da 10 lire? Non è quello che immaginate

Nel 1951 fu emessa una moneta da 10 lire con al dritto un aratro ed al rovescio due spighe di grano con l’indicazione del valore.

Quanto fa 10 lire per 50? Lasciate stare. Tanto, il risultato non è quello che vi aspettate. E non è nemmeno quello che potete immaginare. Perché la cifra è pazzesca. Chi sarà il riccone che si assicurerà questo lotto che abbiamo trovato su Ebay?

La moneta da 10 lire

Le 10 lire attraversano le epoche. Dalla Monarchia, sotto Vittorio Emanuele II e Vittorio Emanuele III, fino alla Repubblica. Nel 1951 fu emessa una moneta da 10 lire con al dritto un aratro ed al rovescio due spighe di grano con l’indicazione del valore. Pesava 1,6 g e il diametro era di 23,2 mm, metallo Italma. Fu coniata fino all’avvento dell’euro nel 2001.

Le monete in vendita

Non sappiamo granché delle monete in vendita su Ebay. Ma dovrebbe trattarsi proprio del modello “Spighe”. La scheda che troviamo sul noto portale di vendita ci dice molto poco. Dobbiamo fidarci sulla parola. Sappiamo solo che a essere in vendita è un rollino di 50 monete da 10 lire fior di conio, a suo tempo in banca e mai utilizzate.

“Monete rarissime da trovare, soprattutto in queste condizioni” dice la scheda. Senza aggiungere altro. Se non che il prezzo richiesto è di 125mila euro. Ve l’avevamo detto di non tentare nemmeno di indovinare…