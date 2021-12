Rincaro bollette del 50%: se il governo non interverrà sarà un massacro | Cosa potrebbe accadere dall’1 gennaio

Andiamo a capire quali saranno le bollette che subiranno i massimi rincari. E come questo si tradurrà sulle tasche degli italiani

Serve un intervento dello Stato. Altrimenti il rincaro delle bollette potrebbe raggiungere proporzioni mai viste. Con conseguenze drammatiche per le tasche degli italiani. E scenari al momento non immaginabili anche sotto il profilo sociale. Ecco cosa potrebbe accadere dall’1 gennaio 2022.

La preoccupazione degli esperti

I conti li hanno fatti gli esperti di Nomisma e di Consumerismo. Di solito molto attendibili e informati. Lo stesso Carlo Cottarelli, ormai noto economista, considera assolutamente realistica la possibilità di rincari esorbitanti per le bollette degli italiani a partire dall’1 gennaio 2022.

Una parte della politica, almeno a parole, chiede di tagliare subito le imposte. Mentre gli ambientalisti vorrebbero maggiori investimenti sulle energie rinnovabili. La verità è che ci sarà un aumento se il governo non decide di avere lo stesso livello di sussidi.

Andiamo a capire nel dettaglio quali saranno le bollette che probabilmente subiranno i massimi rincari. E come questo si tradurrà sulle tasche degli italiani.

I rincari

Oggi sui mercati internazionali l’elettricià si paga da 250 euro al megawattora a quasi 300. In passato gridavamo allo scandalo quando costava 40-50 euro. Ecco la fotografia di come cambiano i tempi. E di come tutto ciò potrà colpire gli italiani.

Se lo stato non interviene per calmierare, al primo gennaio la bolletta del gas in Italia potrebbe avere un balzo del 50% in più, quella dell’elettricità almeno del 17%, forse del 25%. E nel 2022 una famiglia tipo potrebbe arrivare a spendere 1200 euro in più per gas e luce.

Nel trimestre ottobre-dicembre del 2021, la tariffa del gas, è di 0,95 euro al metro cubo. Ma dato l’andamento dei mercati, senza un intervento dello stato per calmierare, nel trimestre gennaio-marzo 2022 si arriverà a 1,40 euro. Il calcolo è presto fatto: circa il 50% in più.

Nel 2022 gli aumenti potrebbero portare la spesa della famiglia tipo per le bollette di luce e gas a 3.368 euro all’anno. Un incremento di 1.227 euro rispetto alla spesa sostenuta nel 2021. Senza un intervento dello Stato, al primo gennaio l’aumento della tariffa sarà dal 17% al 25%.

Il premier Mario Draghi ha già annunciato che il governo interverrà per calmierare le bollette. Staremo a vedere…