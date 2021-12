Se trovate 50 euro come queste siete fortunati: valgono 50 volte di più

Banconota comune? Macchè! A renderla così unica il numero seriale che vedete nella foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo.

Quante cose si possono fare con 50 euro? Un pieno di carburante? Una serata in trattoria? Eh già, i prezzi sono aumentati, nell’uno e nell’altro caso. Ma se avete questa banconota da 50 euro, beh, allora potete fare molto di più! Qualcuno ha pensato di metterla in vendita su Ebay, ma controllate anche voi a casa!

La banconota da 50 euro

Uno dei sette tagli di banconota in euro e la quarta in ordine crescente di valore. Anche in termini dimensionali la banconota da 50 euro è la quarta in ordine crescente tra le banconote in euro. Sul dritto è rappresentato un portale mentre sul verso un ponte, entrambi relativi all’architettura rinascimentale.

È utilizzata a partire dall’introduzione dell’euro nel 2002 e ad oggi è in circolazione in 25 paesi: 23 appartenenti all’eurozona, che utilizzano l’euro come moneta unica e due che utilizzano l’euro in maniera

Si calcola che sia utilizzata da 337 milioni di cittadini. La banconota possiede molte caratteristiche di sicurezza (come, ad esempio, l’uso della filigrana, degli elementi stampati in rilievo, degli ologrammi e delle micro-stampe) che permettono di riconoscere con facilità l’autenticità della banconota.

Ecco, quella che vi proponiamo e che è in vendita su Ebay, è autentica. Ma ha alcune caratteristiche che la rendono molto più preziosa.

La banconota in vendita

Banconota del 2017. Firmata quindi dall’attuale premier Mario Draghi, che in quel periodo era presidente della Banca Centrale Europea. Cosa la rende così unica? Il seriale che vedete nella foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo.

Un seriale raro e particolare, 6666 999. Cosa ha di così particolare? E’ composto da due tris particolari, entrambi palindromi e uniti speculari. La banconota in vendita su Ebay è segnalata in ottimo stato. Per questo pezzo, il venditore chiede ben 2.500 euro. Quante cose si possono fare con una banconota da 50 euro…