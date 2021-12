Simona Ventura, episodio triste per lei: difesa dal compagno e dalla fidanzata dell’ex marito

La conduttrice Simona Ventura torna a far parlare di sé con un scatto che scatena il malcontento tra i commenti dei followers. Ecco la foto scioccante.

Simona Ventura nata a Bentivoglio il 1° Aprile 1965, è una attrice, conduttrice e show girl italiana, conosciuta soprattutto per aver condotto programmi come “Quelli che il calcio” e “L’Isola dei Famosi”.

Esordisce nel 1985 in qualità di concorrente nel programma “W le donne”, condotto da Amanda Lear e Andrea Giordana. L’anno successivo partecipa a “Il gioco delle coppie”.

Potrebbe interessarti>>>Simona Ventura furiosa non le manda a dire: ” La condanna è doverosa..”

Nello stesso anno vince Miss Muretto ottenendo di conseguenza un posto nel concorso di Miss Italia, e nel 1987 partecipa al telequiz di Canale 5 “Telemike” presentato da Mike Bongiorno.

Dopo una serie di successi come conduttrice nel 2001 approda negli studi di “Quelli che il calcio” al posto di Fabio Fazio, e ci rimane per più di 10 anni.

Nel 2003 gli viene affidata la conduzione della prima edizione de “L’Isola dei Famosi”, programma che condurrà per i successivi 8 anni.

Dopo il grande successo dell’isola, viene scelta per condurre il Festival di Sanremo.

Con il passare degli anni prende parte ai programmi di prima serata più seguiti, come ad esempio X-Factor. Inizia , pure, collaborazioni con Massimo Boldi, Christian De Sica e Sabrina Ferilli nei film.

Il 30 Marzo 1998 la Ventura sposa l’ex calciatore Stefano Bettarini con il quale ha dato alla luce Niccolò e Giacomo, ma la coppia si lascia a causa dei numerosi tradimenti del marito.

La foto scioccante

Simona Ventura dopo qualche tempo lontana dai riflettori torna a far parlare di sé con uno scatto scioccante pubblicato sul suo profilo Instagram. Riesce con questo a far scatenare una serie di commenti per così dire “molto poco carini”. La foto la ritrae appena sveglia e senza trucco. Tra i commenti sotto il suo post possiamo leggere: “Ti sei distrutta”, “Bocca rovinata e sopracciglia disegnate”, “Senza trucco sei un mostro”.

In soccorso, però, intervengono il suo nuovo compagno, Giovanni Terzi e la fidanzata dell’ex marito Nicoletta Larini, che zittiscono tutti con 2 semplici e chiari messaggi.

Il primo, quello del suo compagno: “Il mio amore, sempre più bello”.

Il secondo un pò meno dolce e più diretto è della Larini che scrive: “Ma come vi permettete? Giudicate le vostre vite tristi e cercate di migliorarle. Non avete ancora capito? Si sa che chi commenta cose così come voi vive con lo stomaco perennemente acido e muore di invidia ogni giorno. Imparate l’educazione. Portate rispetto a chi non conoscete”.

Potrebbe interessarti>>>Niccolò Bettarini: com’è diventato e cosa fa oggi il figlio di Stefano e Simona Ventura

Gesto molto importante da parte dei due, soprattutto quello della fidanzata del suo ex marito, che già a Temptation Island avevano dimostrato un grande legame e feeling lasciando tutti a bocca aperta.