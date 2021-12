Che fine ha fatto Teo Teocoli? Ecco cosa fa oggi dopo l’abbandono definitivo alla TV

Teo Teocoli, poliedrico artista che ha divertito generazioni di Italiani con il suo trasformismo, da un po’ di tempo è assente dagli schermi televisivi. Di cosa si occupa oggi?

Antonio Teocoli (questo il vero nome di Teo) nasce per caso a Taranto da genitori calabresi alla fine della guerra. A soli cinque anni la famiglia si trasferisce a Milano ed infatti è meneghina la sua formazione ed il suo stile artistico.

Gli inizi come cantante

I suoi esordi lo vedono cantante alla metà degli anni Sessanta, non molti sanno che fece parte del nucleo primigenio di quel gruppo che sarebbe poi diventato la PFM.

Prese parte anche al musical Hair, nel cui cast c’erano peraltro due (allora) misconosciuti personaggi: Renato Zero e Loredana Bertè.

Sempre come cantante passò al Clan di Adriano Celentano.

L’arrivo al Derby

Ma è il suo incontro con il Derby, il mitico cabaret milanese che consente a Teo di esprimersi al meglio. Lì farà parte di un nucleo straordinario di comici ed intrattenitori che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano. Suoi compagni al Derby erano Massimo Boldi, Cochi e Renato, Giorgio Faletti, solo per dirne alcuni.

E fu proprio con Cochi e Renato che Teo arrivò in TV, nella trasmissione Il poeta e il contadino, nel 1973.

Il grande successo

Il grande successo popolare arriva però tra gli anni Ottanta e Novanta e soprattutto con trasmissioni come Mai dire gol, un cult assoluto in cui Teo da’ vita a tutta una galleria di personaggi irresistibili, dal tifoso milanista Peo Pericoli, al giornalista napoletano Felice Caccamo, Gianduia Vettorello il giornalista torinese, oltre ad una imitazione esilarante e dissacrante dell’allora AD del Milan di Berlusconi, Adriano Galliani.

Da allora in poi ha condotto decine di trasmissioni, tra cui anche un Festival di Sanremo, oltre ad essere per un periodo ospite fisso da Fabio Fazio a Che tempo che fa.

La vita privata

Lui stesso si è definito un disadattato, suo papà non lavorava e lo picchiava, a scuola era bullizzato, per via delle sue origini lo chiamavano terun, africa, baluba.

Con il successo ha provato di tutto, anche le droghe, soprattutto spinelli. E le donne, tante e bellissime. Un nome per tutte, un’icona della moda e della bellezza Veruschka.

Pare che abbia avuto anche un flirt platonico con Orietta Berti, però Orietta, da brava ragazza dormiva dalle suore…

La testa a posto l’ha messa a 40 anni quando ha conosciuto Elena Fachini e si è innamorato. Nel giro di pochi anni ha avuto tre figlie, tutte lontane dal mondo dello spettacolo e irrintracciabili sui social.

Cosa fa oggi

Uomo dal carattere non facile, (famosa una sua litigata con Berlusconi), negli ultimi anni ha abbandonato la televisione per dedicarsi al teatro, facendo one man show.

Complice la pandemia ed una misteriosa malattia di cui non ha mai rivelato i dettagli, per qualche anno è sparito dai radar.

Proprio qualche giorno fa ha fatto il suo ritorno trionfale in TV a Zelig, proponendo uno dei suoi mitici personaggi, Caccamo, godendosi una standing ovation.