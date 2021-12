Valerio Scanu distrutto dalla morte del padre per covid: “Non volevo andare al funerale…”

Il cantante Valerio Scanu ha raccontato quanto vissuto alla morte del padre, svelando un retroscena sul funerale e sulla sua sofferenza.

Valerio Scanu ha conosciuto il successo tra il 2008 e il 2009 classificandosi secondo al talent Amici di Maria De Filippi, prima di confermarsi nel mondo della musica con la vittoria del Festival di Sanremo nel 2010 con il brano “Per tutte le volte che…”.

Nel 2014 è poi stato grande protagonista del programma Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti, arrivando in seconda posizione alle spalle di Serena Rossi. Un anno dopo, Scanu sveste i panni del cantante e partecipa come concorrente al reality L’Isola dei Famosi. Recentemente, nel 2020, ha fatto parte del cast de Il Cantante Mascherato arrivano al quarto posto con maschera dell’Angelo.

Nell’ultimo anno, però, Valerio Scanu ha vissuto anche momenti tristi e di forte sconforto. In questo anno segnato dal Covid-19, infatti, il cantante ha perso una persona a lui carissima: il papà. A soli 64 anni, l’uomo ha contratto il virus, non aveva patologie e per questo motivo non aveva destato particolari preoccupazioni in famiglia. Poi il trasferimento in ospedale e la tragica scomparsa il 22 dicembre 2020.

Leggi anche >>> Mario Fargetta: il lutto devastante per l’ex di Federica Panicucci | “Maledetto Covid…”

Valerio Scanu, il dramma della morte del padre a causa del Covid-19

In una intervista a Today, Valerio Scanu ha raccontato il dramma della scomparsa del padre avvenuta anche in un momento particolare come le festività natalizie: “Non volevo andare al funerale. Una volta lì mia madre mi ha chiesto di salire al cimitero, ma non ce la facevo. Non volevo vedere quella scena che poi ho visto: questo copribara con una stella di Natale e sentire lei che mentre lo chiudevano gli augurava buon Natale. È stata una pugnalata”.

Leggi anche >>> Vaccini Covid: la decisione dell’Aifa che non avremmo mai voluto sentire

Il cantante ha poi parlato delle cure mediche ricevute dal padre, con l’ospedale della sua città che non era attrezzato per le cure del Covid ed è quindi poi stato costretto ad essere trasferito in un’altra struttura. Scanu non ha però puntato il dito contro il trattamento ricevuto dal papà, anzi si è detto certo che i medici e gli infermieri si siano presi adeguatamente cura di lui.