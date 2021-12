Alessia Merz, ex ragazzina di Non è la Rai, ex velina di Striscia la notizia dopo un periodo di grande popolarità è sparita dagli schermi televisivi. Ecco che fine ha fatto.

Alessia Merz da Trento fa parte del nutrito stuolo di ragazze che ha cominciato a far carriera negli anni Novanta grazie a Gianni Boncompagni, selezionatore di talenti (e belle ragazze) ideatore e deus ex machina di Non è la rai.

Alessia arriva a far parte del cast del programma quando ha 18 anni e, a detta di alcune ex colleghe, non brilla particolarmente per talento, non sa cantare, non è eccezionalmente dotata per la danza, ma ha sicuramente un bel faccino ed un’ottima presenza. E tanto basta.

La “grande” carriera

Terminata l’esperienza di Non è la Rai, Alessia approda con Cristina Quaranta a Striscia la notizia in qualità di velina.

Negli anni successivi farà molte ospitate, vallettate, film rimasti nella storia del cinema e degni della hall of fame come Jolly Blu e Intrigo a Cuba, quest’ultimo vede come protagonista una allora sconosciuta Carolina Marconi.

Partecipa anche a molte fiction, anche di rilievo, da ricordare in particolare un episodio de Il commissario Montalbano, La voce del violino, del 1999, in cui fa un ruolo determinante, in buona sostanza è il cadavere, nudo per di più.

Non possono mancare nel curriculum, un’Isola e un calendario sexy.

La scelta definitiva

Come da copione durante il periodo velina, grazie a Simona Ventura, conosce, e si fidanza con il calciatore Fabio Bazzani.

Oggi ha due figli, Niccolò e Martina e ha deciso di lasciare il “dorato mondo dello spettacolo” per dedicarsi pienamente alla famiglia.

E non pare pentita della “fine” che ha fatto.