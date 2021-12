Cinzia Fiorato, l’ex volto del TG1 confessa: “Ricattata sessualmente…”

Cinzia Fiorato, ex giornalista del TG1, attraverso i suoi social ha fatto rivelazioni scioccanti sul suo passato.

Il caso di Greta Beccaglia, molestata in diretta tv mentre era a lavoro dopo la partita tra Empoli e Fiorentina, continua a far parlare. Sono tante le colleghe giornaliste che hanno mostrato la loro solidarietà nei confronti della ragazze, riuscendo anche a raccontare aneddoti sul loro passato riguardanti vecchie molestie sul lavoro mai dimenticate. Il caso di Cinzia Fiorato, ex volto del TG1, che attraverso un lungo post sul suo profilo Facebook ha fatto rivelazioni scioccanti sul suo passato da conduttrice. La donna è riuscita finalmente a farsi coraggio ed ha raccontato le molestie, le discriminazioni e il sessismo che ha vissuto in Rai e non solo in oltre trent’anni di carriera.

La Fiorato è partita dagli albori e dagli inizi del suo lavoro come giornalista, parlando di una professione che al tempo era quasi esclusiva degli uomini e che prendeva in considerazione le donne solo in una certa prospettiva. “Appartengo alla generazione di giornaliste che hanno conquistato con fatica e sofferenza un pezzettino di spazio in una professione che, quando io ho cominciato, nel lontano 1984, era quasi esclusivamente occupata dagli uomini. Ho avuto la sfortuna di essere anche fisicamente attraente e questo ha creato il fatidico mix esplosivo”. Ha scritto Cinzia Fiorato su Facebook.

La rivelazione choc di Cinzia Fiorato sul passato in Rai

La Fiorato è poi passata alle molestie subite, fisiche ma anche verbali: “Ho incontrato molti colleghi che hanno cercato di ricattarmi sessualmente nella mia vita professionale. Ho avuto diverse ‘pacche’ non gradite, commenti volgari, parole sussurrate, avvicinamenti arbitrari, sguardi invasivi e invadenti. Non mi è arrivato tutto solo dai colleghi e nemmeno solo dai miei superiori, il mondo della televisione è arricchito da diverse categorie i lavoratori, ci sono stati molti tecnici, molti impiegati, molti operai che si sono permessi cose che non si dovevano permettere, gravi e men gravi”.

L’ex conduttrice Rai, però, si è poi lasciata andare a un pizzico di speranza scrivendo quanto il mondo moderno stia cambiando sotto questo aspetto, puntando finalmente il dito contro i molestatori: “Per fortuna oggi è cambiato molto. Per fortuna oggi la gogna comincia a essere per il molestatore e non per la molestata, come fu per me. C’è ancora qualcuno che nicchia, che non si arrende e ripete fra i denti ‘e che sarà mai’, ma il suo è un sussurro, fortunatamente”.