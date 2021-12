E’ stata la “compagna” di Bonolis per anni prima di Luca Laurenti | Com’è oggi Manuela Blanchard

Non molti sono a conoscenza della compagna di Paolo Bonolis che ha preceduto Luca Laurenti, si chiama Manuela Blanchard. Ve la ricordate? Ecco come è diventata oggi.

Manuela Blanchard nata a Milano il 25 Maggio 1959, è un a conduttrice televisiva, conosciuta principalmente per aver preceduto Luca Laurenti al fianco di Paolo Bonolis, nel programma Bim Bum Bam.

Ha debuttato sul piccolo schermo come figura di Antenna Nord, odierna Italia 1, conducendo vari programmi per ragazzi, per poi collaborare con Pippo Baudo su Rete 4 nel programma “Un milione al secondo”.

Esordisce nel mondo dello spettacolo nei primi anni ’80 quando lavora come attrice e modella, comparendo anche in qualche pubblicità.

Dal 1996 il programma per ragazzi Bim Bum Bam, venne cancellato, e la conduttrice si fece avanti proponendo nuove idee su che programma registrare e produrre, ma senza alcun successo.

In quel momento la Blanchard decise di abbandonare il piccolo schermo, dedicandosi agli studi e svolgendo un corso di naturopatia.

Nel 1985 da alla luce il suo primo figlio Michael Bianco, avuto dall’unione con Vittorio Bianco. I tre oggi abitano in Brianza.

Cosa fa oggi Manuela Blanchard

La chiusura del programma per Paolo Bonolis ha significato raggiungere traguardi che nessuno si sarebbe mai immaginato, mentre per la Blanchard è stato esattamente l’opposto.

Ma non tutto il male viene per nuocere.

Infatti dopo molti anni lontana dai riflettori, Manuela Blanchard, nel 2020 è tornata sul piccolo schermo per presentare un nuovo programma su SKY.

Con tutto il tempo che ha avuto a disposizione fino ad oggi, ha approfondito ed alimentato la sua passione per le arti marziali diventando maestra di questa disciplina, che gli ha in un certo senso salvato anche la vita.

Il Tai infatti l’ha aiutata a risolvere alcune complicazioni che ha avuto in passato con i suoi polmoni.

Oggi la conduttrice ha intrapreso la vita da insegnante di arti marziali e nel tempo libero si dedica alla sua famiglia ed alla musica, passione che condivide anche il figlio ed il marito.