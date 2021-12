Green Pass: giro di vite da parte del ministro degli Interni Lamorgese | Drastica stretta sui controlli

La circolare inviata dal Viminale impegna le forze dell’ordine. Vi saranno controlli serrati per evitare nuove drammatiche chiusure

E’ il primo weekend in cui si respira l’aria natalizia. Ma è anche il weekend dove verranno realizzati i controlli più stringenti sul Green Pass, varato dal Governo presieduto da Mario Draghi per arginare la pandemia da Covid-19. Di cui, evidentemente, sono considerati maggiori responsabili i no-vax e coloro i quali non si sono ancora vaccinati.

La circolare del Viminale

Il primo weekend di dicembre, quindi, potrebbe essere molto duro per chi ancora non ha aderito alla inoculazione del vaccino. E, ovviamente, anche per gli esercenti che non rispetteranno le norme. Il Viminale, infatti, ha rilasciato una circolare in cui chiede alle forze dell’ordine maggiore attenzione nei controlli soprattutto nei luoghi più affollati.

La circolare è stata inviata dal Viminale ai prefetti in merito alle misure di contenimento anti Covid introdotte con il decreto legge 26 novembre 2021. Il Governo non vuole vanificare gli sforzi già compiuti con una ulteriore recrudescenza dei contagi. Che, ovviamente, andrebbe a frenare anche il processo di ripresa dell’economia nazionale.

Controlli stringenti

Nel trasporto pubblico locale, saranno Polizia di Stato e Carabinieri a svolgere i controlli. Insieme, ovviamente, al personale delle diverse aziende. L’obiettivo è quello di scongiurare, specie nel trasporto pubblico locale di superficie, possibili assembramenti ed eventuali ricadute di ordine pubblico.

Per quanto riguarda gli esercizi pubblici e la ristorazione, invece, il compito spetterà alla polizia municipale. Giro di vite, quindi, da parte del ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, che sottolinea come l’osservanza delle nuove disposizioni finalizzate al contenimento della pandemia è la vera chiave per rafforzare le primarie esigenze di tutela della salute pubbliche.

Ovviamente tutto in raccordo con i singoli territori. Mascherine obbligatorie al chiuso e, in diverse città, anche all’aperto dove previsto da ordinanze locali. Quindi si cercherà di scovare i “furbetti” che vorranno entrare nei ristoranti o su treni e bus, senza l’ormai necessario lasciapassare.

In molte città – Roma, per esempio – i controlli dei vigili scatteranno ai capolinea, alle fermate e con blitz sui mezzi. Insomma, sarà un primo weekend di dicembre blindato. Nel tentativo di non tornare a vere e proprie chiusure.