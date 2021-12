Ilary Blasi: sapete che lavoro fa sua sorella Melory? E’ una professionista molto stimata

Di Ilary Blasi, Lady Totti, sappiamo tutto, anche quello che non vorremmo sapere, ma di sua sorella Melory oltre al nome, cosa si sa?

Melory Blasi è la sorellina più piccola di Lady Totti, nasce anche lei a Roma, nel 1990.

Condivide con la sorella più famosa un nome inconsueto e dall’ortografia curiosa, (per non dire errata).

Del nome Ilary si sa che fu il papà a sceglierlo, dopo averlo sentito in un film western. Quale film non è dato saperlo, ma è lecito dubitare che lo spelling sia corretto, trattandosi di un film sul selvaggio west è logico immaginare che dovesse essere un nome in lingua inglese, la cui corretta ortografia è Hillary o al limite Hilary.

Non è obbligatorio conoscere l’inglese, ma non lo è neppure mettere ai bambini nomi improbabili.

Stessa sorte (il nome improbabile) è toccata alla sorellina. Il suo nome pare fu scelto da mamma questa volta, che, per non essere da meno, è riuscita a sceglierne uno altrettanto bizzarro. Melory dovrebbe essere una variante (perniciosa) di Mallory, molto in uso in Brasile.

L’unica sorella Blasi a sottrarsi al sortilegio del nome è la primogenita Silvia (sospiro di sollievo…).

Melory lontana dallo spettacolo, ma…

Seppur lontana dal mondo dello spettacolo, la blasina ha un profilo Instagram molto frequentato che conta quasi quarantun mila followers.

L’avvenenza della ragazza è abilmente sottolineata dalle foto, così come non mancano immagini relative alla vita privata di Melory, con incursioni in quella della più famosa sorella.

La ragazza è sposata con Tiziano Panicci e ha reso zia Ilary un anno fa, mettendo al mondo una bambina dal nome…. (rullo di tamburi) Jolie!

Le sorelle Blasi sono molto unite, vivono tutte nello stesso quartiere a Roma, L’EUR.

Melory ha però scelto una carriera lontano dai riflettori, infatti è un’ortottista anche molto stimata. L’ortottista è una professione medica che si occupa della cura dei disturbi visivi, coadiuvando il medico oculista.

In un suo post è possibile vederla in camice e mascherina che si chiede se e quando potremo abbandonare la protezione che dobbiamo usare per il Covid.

E’ una domanda che ci facciamo tutti e nessuno è in grado di dare una risposta, ma è il caso di dire che non vediamo l’ora…