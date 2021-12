In Norvegia Babbo Natale è gay: il video che ha scatenato non poche polemiche diventa virale

Il Natale si avvicina e con lui l’atmosfera e le sensazioni che ne derivano. Non mancano però come in ogni periodo dell’anno polemiche e discussioni.

Il Natale, verosimilmente, è il periodo preferito dell’anno per la stragrande maggioranza delle persone.

E’ il momento giusto per vivere una giornata davvero unica in famiglia come con gli amici più stretti. Non è solo una festa legata alla religione (ma anche pagana), ma un vero e proprio ritrovo che, in qualche modo, possa unire anche le persone meno legate per un motivo o per un altro.

Natale è tutto questo ed è pure il periodo in cui, attraverso la pubblicità, le aziende puntano a raccogliere più consensi possibili o, in alternativa, lanciare un messaggio preciso: è così pure per un video molto contestato di un’azienda delle poste norvegese.

Babbo Natale bacia un uomo: lo spot pubblicitario che fa “discutere”

Negli scorsi giorni il servizio postale norvegese ha pubblicato un video in cui, alla fine dello stesso, si vede Babbo Natale che bacia un altro uomo. La clip è stata scelta per celebrare il 50° anniversario della depenalizzazione dell’omosessualità proprio in Norvegia e per farlo l’azienda ha pensato ad un’emozionante storia d’amore fra il mai banale e dimenticato Santa Claus ed un uomo di nome Harry.

Uno spot pubblicitario che intendeva rendere pacifico un argomento spesso scottante (tutt’oggi nel mondo continuano le battaglie pro e contro le diversità di genere) abbinandolo ad uno periodi dell’anno più amati da tantissime persone, ma che invece è finito per essere decisamente polemizzato sul web.

Parecchi infatti i commenti sui social media a riguardo; tanti utenti lo hanno ritenuto inopportuno, perché si tratta di una figura che non andrebbe utilizzata, considerando i bambini, per mandare alle persone messaggi ben specifici. Dall’altra parte, c’è stato chi invece ha apprezzato eccome l’iniziativa, ritenendola una mossa corretta per tentare di promuovere gli importantissimi messaggi di inclusione ed uguaglianza.

LA STORIA DELLA BREVE CLIP E LA CITAZIONE CHE NON TI ASPETTI

Il breve spot pubblicitario vede protagonisti Babbo Natale ed Harry. Durante la notte più amata dai bambini, l’uomo incontra proprio l’iconica figura. Lo nota mentre consegna regali a casa sua e continua ad osservarlo mentre se ne va salendo su per il camino – un vero e proprio classico – e lasciando la sua abitazione.

Da quel momento in poi, come fosse un segno del destino, i due si incontreranno nella solita notte e per più volte; si scambiano parole, non troppe ma quante bastano per far scattare un’incantevole scintilla nel cuore di Harry, che capisce molto in fretta che la loro amicizia si sta trasformando in un rapporto decisamente più profondo.

Il protagonista della clip in questione, decide così di scrivere una lettera a Babbo Natale, prendendo coraggio e spiegandogli chiaramente di essere innamorato di lui.

Notte di Natale, ancora una volta; i due si incontrano, e l’iconico omone con la barba folta e vestito di rosso lo informa che ha incaricato le poste norvegesi di consegnare milioni e milioni di regali al posto suo pur di passare una notte insieme.

Il video si conclude con un lungo ed indimenticabile bacio per i due protagonisti, una clip ispirata al film romantico datato 1989: “Quando Harry incontra Sally”. A parte che in questo caso i protagonisti non sono Billy Cristal e Meg Ryan e che il titolo è “Quando Harry incontrò Babbo Natale”, dinamiche ed emozioni – pur in chiave moderna – non sono state rovinate affatto.