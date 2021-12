La drammatica profezia nel 1996: Il mondo è in pericolo | Una nuova pandemia nel 2022

Il 2022 è ormai alle porte. Quindi ecco spuntare una inquietante previsione che arriva dalla Bulgaria. Dobbiamo preoccuparci?

Il drammatico periodo che stiamo vivendo ci porta a essere molto fragili. La pandemia da Covid-19 ci ha spiazzato. Ci sta spiazzando. E ci sta lasciando tramortiti, più fragili. Ecco perché, in questi duri mesi, si sono moltiplicate le teorie complottistiche. Ma anche drammatiche profezie sul futuro. L’ultima a diventare nota in ordine di tempo arriva dalla Bulgaria. Sarà vera?

Giorni strani

D’altra parte, ormai non possiamo dubitare di nulla. Chi avrebbe mai potuto immaginare, ormai quasi due anni fa, che le nostre vite sarebbero cambiate così radicalmente. Chiusi in casa per mesi. Spaventati. Obbligati a distanze e mascherine. Sembra un tragico film di fantascienza. Ma, purtroppo, è la realtà.

Ed è in questo clima che si moltiplicano le teorie complottistiche sulla nascita del Covid-19. Ma anche sull’efficacia o meno dei vaccini. Periodo unico, complesso. Che ci fa guardare al futuro con grande incertezza e paura.

Così, quindi, si infiltrano nelle nostre vite anche teorie e profezie sul 2022 che è ormai alle porte. Questa che vi raccontiamo arriva dalla Bulgaria.

La profezia dalla Bulgaria

La terribile rivelazione arriva dalla chiaroveggente Baba Vanga. Deceduta nel 1996. Ma le sue previsioni sono ritornare ora alla ribalta. Con il 2022 che incombe. Secondo quanto rilanciato da diversi siti internet stranieri, la sensitiva bulgara avrebbe annunciato una nuova pandemia nel 2022.

Vangeiya Pandeva Gushterova all’anagrafe. Il messaggio postumo della chiaroveggente parlerebbe di disastri naturali, di esseri umani distrutti da un nuovo grave e grande male. Capite bene che, con il periodo che stiamo vivendo, frasi del genere, riportate dagli organi di stampa, alimentano il terrore.

Ma, al di là della fiducia che ognuno di noi possa avere in questo tipo di fenomeni, è davvero possibile che avvenga tutto ciò? Ricordiamo le celeberrime profezie di Nostradamus. Non sappiamo se tutto ciò possa effettivamente avvenire.

Quel che è certo è che delle frasi di Baba Vanga non esiste nulla di scritto né di documentato. Anche perché la sensitiva non sapeva né scrivere, né leggere. Quindi, quella rilanciata da alcuni siti internet, potrebbe essere una fake news della fake news.