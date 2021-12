Quanto guadagna un influencer con un post? La risposta vi farà pensare di cambiare “lavoro”

Il mondo dei social media è probabilmente ciò che ci riguarda da più vicino. Ma quanto guadagnano i personaggi famosi per mostrarci anche i loro momenti più intimi?

Il mondo dei social network ci ha notevolmente influenzato. Impossibile negare che, senza il nostro telefono e le applicazioni che ci permettono di essere sempre aggiornati con il resto del mondo e con le nostre più grandi passioni, difficilmente passiamo la maggior parte del nostro tempo.

Vip, sportivi, politici, influencer: sui social seguiamo veramente chiunque, senza però chiederci il più delle volte: quanto guadagnano le persone dietro uno schermo, anche solo con un post pubblicato?

Social network, quanto guadagnano i “vip”: la risposta ti sorprenderà

Il mondo dei social media è molto popolato da fans e vip, da chi ascolta e da chi propone veri e propri trend in grado di variare da un momento all’altro, nel tentativo (spesso riuscito) di accontentare il “pubblico” di internet. Ma quanto fa guadagnare questo sistema ai profili social più seguiti?

Tempo fa quest’analisi molto specifica sui social l’aveva effettuata l’agenzia inglese Hopper HQ, pubblicando la classifica relativa al 2020 che elencava le persone più pagate su Instagram stimando quanto potevano ottenere per ogni post pubblicato. Così ha fatto pure DevRev, azienda italiana, grazie ad un algoritmo ideato ed appartenente alla stessa.

L’impresa ha analizzato i dati di vari influencer italiani tentando di stabilire una media economica; il risultato è stato che, innanzitutto, a regnare sul web sono Tik Tok ed Instagram. Il CEO di DeRev, Roberto Esposito, ai microfoni di Vanity Fair ha voluto spiegare che i riferimenti per il mercato estero non mancano, mentre per l’Italia la storia è completamente diversa.

Lui e i suoi colleghi perciò hanno voluto regalarci un vero e proprio riferimento: per i cosiddetti “nano influencer”, non fa molta differenza (spicca You Tube con un massimo di 1000 euro a video), ma arrivando alle celebrità vere e proprie le cose cambiano; Instagram e Tik Tok (oltre cinque milioni di follower, da 15.000 ai 60.000 euro) superano agevolmente Facebook (oltre tre milioni di follower, da 5.000 a 15.000 EURO) e You Tube (oltre un milione, da 25.000 a 50.000euro).