Ricordate le 20 lire? Oggi alcune valgono come un appartamento | Scopriamo quali

Quella in vendita su Ebay, è una moneta della Repubblica Italiana del 1982. Si trova in eccellente stato. Tutto quello che c’è da sapere

Coniata dalla fondazione del Regno d’Italia fino al 1999. Oggi, con l’Euro ormai imperante da decenni, un lontano, sbiadito, ricordo. Che, però, vale una fortuna. Stiamo parlando della moneta da 20 lire. O, meglio, di quella che abbiamo scovato su Ebay.

La moneta da 20 lire

Il primo modellista fu Giuseppe Ferraris, fino ad arrivare all’ultimo, Pietro Giampaoli. Vittorio Emanuele II, Umberto I, Vittorio Emanuele III. Ne ha passati diversi di sovrani, la moneta da 20 lire. Fino, poi, a proseguire la propria vita durante la Repubblica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Controllate nel portafogli, se trovate questa moneta da 1 euro siete ricchi | Vale una fortuna

Per quanto concerne la Repubblica Italiana, che è il periodo che maggiormente ci interessa, le monete da L. 20 furono coniate dal 1956 al 1999. Del primo anno di emissione furono rifuse tutte le monete tranne due esemplari, ora al museo della Zecca a Roma. Le monete erano in bronzital, una lega di bronzo composta da rame e alluminio e, a partire dal 1968, con l’aggiunta di nichelio. Il diritto riporta una testa muliebre coronata di spighe, mentre sul rovescio vi è un ramo di quercia tra la scritta “L. 20” e la data.

La moneta in vendita

Quella in vendita su Ebay, è una moneta della Repubblica Italiana del 1982. Si trova in eccellente stato, sebbene abbia circolato per diversi anni. Da tempo, comunque, è presente in una collezione privata e curata come il pezzo prezioso che è.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pensate che 2 centesimi non valgano nulla? Questa moneta ha il valore di una macchina di lusso

Vale tanto perché ha un difetto di conio che la rende unica. Il difetto si trova al centro, nel gradino intorno al ramo: ha un cerchio di ribattitura. Un dettaglio che la porta a valere ben 100mila euro. Questo è il prezzo richiesto su Ebay.POTREBBE

INTERESSARTI ANCHE >>> Sapevate che una singola moneta può raggiungere un valore inestimabile?

Il venditore, comunque, segnala di voler essere contattato prima che l’interessato effettui il pagamento.