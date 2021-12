Ricordate le monete da 1.000 lire? Se ne avete una così oggi siete ricchi

La moneta da 1000 euro fu la prima di cui venne sospesa la coniazione in previsione dell’introduzione dell’Euro. Oggi vale una fortuna, scopriamo perché.

Per quasi tutti, le 1000 lire erano di carta. Con il volto di Maria Montessori. In pochi ricordano quelle a monetina. Le ricordano in pochi perché non sono durate tanto. E, anzi, sono abbastanza rare.

La moneta da 1000 euro

Se poi hanno anche degli errori di conio, allora si giustifica il prezzo importante che ha questa che abbiamo scovato su Ebay. La moneta da 1000 lire fu la prima di cui venne sospesa la coniazione in previsione dell’introduzione dell’Euro. Vennero infatti prodotte per la circolazione solo negli anni 1997 e 1998. Il valore di 1000 lire corrisponde a 52 centesimi di euro.

Pochi giorni dopo l’entrata in circolazione delle nuove 1000 lire, alcuni appassionati si accorsero che la carta geografica dell’Europa riportata sulla moneta era completamente sballata. Tra i numerosi errori che conteneva, il più evidente era l’indicazione del confine tra Germania Ovest e Germania Est, che però non esisteva più dal 1990. C’erano anche altre imprecisioni: la carta riportava una linea che doveva corrispondere ai confini del Belgio. Peccato che il territorio dell’Olanda, appena sopra, non fosse delimitato da alcuna linea. Per cui sembrava che i Paesi Bassi fossero stati annessi dalla Germania. Nel profilo delle coste, in particolare, la penisola che occupa la Danimarca, sembrava tutta storta rispetto a come è in realtà.

La moneta in vendita su Ebay

Al Dritto sulla corona che circonda la testa dell’Italia turrita è posizionata una serie di sei stelle a cinque punte. Nel caso della presente moneta la prima stella è quasi del tutto inesistente, la terza è molto evanescente, la quarta e quinta sono poco marcate. Nitide e chiare sono le sei stelle posizionate nella parte bassa della moneta.

Una moneta per collezionisti. Una rarità assoluta, la definizione nella scheda su Ebay. Fior di conio da rotolino. Vale un bel po’ di quattrini perché ha una serie di errori di conio. Il venditore non si definisce un professionista, ma assicura che la moneta sia molto rara. Nonché conservata con la massima attenzione.

Su Ebay la troviamo in vendita a 14.500,00 euro. Ma pensateci bene prima di acquistarla, perché non sono previste restituzioni.