Sonia Bruganelli, la denuncia social dopo il furto: ” Ma perché non andate a lavorare?…”

Lo sfogo tramite Instagram della moglie di Paolo Bonolis: “Quanta tristezza. Lavorare non è considerata un’opzione vero?!?!?”

Sul web ormai si può essere vittime di raggiri e di gravi reati. Vale per le persone comuni, ma anche e soprattutto per i VIP. Purtroppo questa volta è toccato a Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, tramite il proprio profilo Instagram ha denunciato tutto. Stiamo attenti a non cascarci anche noi.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Ex modella di fotoromanzi, oggi 47enne, Sonia Bruganelli è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip. Sposati dal 2002, si avviano ormai ai 20 anni di unione. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono una coppia longeva. Sonia Bruganelli è certamente una delle donne più importanti della vita di Paolo Bonolis, che, quando la conobbe, veniva dalla storia interrotta con Laura Freddi.

Lui è uno dei conduttori più noti e simpatici del mondo televisivo. Una carriera lunghissima iniziata con “Bim bum bam”, ma che ha avuto picchi di successo elevatissimi. Da “Tira e molla” a “Ciao Darwin” e “Chi ha incastrato Peter Pan”. Quasi sempre in coppia con il maestro Luca Laurenti. Anche ora con “Avanti un altro”.

Sonia Bruganelli è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip, insieme ad Adriana Volpe. Ex modella di fotoromanzi, laureata in Scienze della Comunicazione, produttrice tv e imprenditrice, ha sposato il conduttore Paolo Bonolis, con cui ha avuto tre figli.

Il furto e la denuncia

Come dicevamo, di truffe, furti e raggiri, possono essere vittime tutte le persone. Ma, ovviamente, spesso e volentieri è più appetibile colpire un VIP. Quindi non deve sorprendere che Sonia Bruganelli sia finita nel mirino. La moglie di Paolo Bonolis, però, non è di certo una che si lascia intimidire o scoraggiare. E ha denunciato tutto tramite il proprio profilo Instagram.

“Una volta ti rubavano il motorino ora esiste il furto di identità digitale. Quanta tristezza. Lavorare non è considerata un’opzione vero?!?!?” scrive, pubblicando uno screenshot del profilo Instagram di uno dei figli, Davide.

Arrabbiatissima, mamma Sonia, perché il profilo del ragazzo è stato hackerato. Ovviamente, immaginiamo che oltre alla denuncia social, sia arrivata anche quella alle autorità competenti.