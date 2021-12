Adriano Celentano, dopo il flop “Adrian” si isola dal mondo: la meta scelta è da invidia pura

Adriano Celentano ha fatto la storia dell’Italia in tantissimi ambiti che hanno reso la sua carriera a tratti inimitabile. E adesso sa come godersi la pensione in maniera “semplice”.

Adriano Celentano, nato a Milano il 6 gennaio 1938, ha fatto della versatilità la sua caratteristica principale avendo ricoperto tantissimi ruoli nel mondo dello spettacolo, da cantautore ad attore fino ad essere un vero e proprio showman.

E’ sposato da oltre 50 anni con Claudia Mori (1964); la coppia ha tre figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda. E’ considerato, in Italia come nel resto del mondo, uno dei più importanti artisti dediti alla musica leggera. E’ attivo nel mondo dello spettacolo dal 1956 ed è molto amato non a caso, avendo prodotto fra le canzoni italiane più note di sempre.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Rosalinda Celentano, il cancro le ha sfigurato il corpo | La sua reazione è coraggiosissima

Basti pensare ad Azzurro, Il ragazzo della via Gluck, L’emozione non ha voce e tante altre. Ha inoltre pubblicato oltre quaranta album discografici. Ha partecipato al Festival di Sanremo cinque volte vincendolo nel 1970; il suo successo, come abbiamo accennato prima, è stato planetario.

Francia, Germania, Grecia ed Austria fino ad arrivare alla Cina, gli Usa e il Sud America in cui Il Molleggiato ha lasciato milioni e milioni di persone a bocca aperta con le sue incredibili performance. Ha anche recitato per circa 40 film e agito pure da conduttore televisivo. Insomma, una carriera che in pochi possono invidiare: come la sua pensione, del resto.

Adriano Celentano dice addio al ballo: adesso “raccoglie”

Una carriera straordinaria, quella di Adriano Celentano, che ad 82 anni ha deciso di pensare di più a sé stesso ed alla sua meritata pensione. Più precisamente, tra le colline verdi in cui risiede su di una bellissima e grandissima villa che si trova a Campesone di Galbiate in Monza Brianza, luogo non molto lontano dal Lago di Lario in provincia di Lecco. La dimora prevede un imponente cancello seguito da un intero viale pieno di alberi.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Anticipazioni Verissimo: Tra gli ospiti Melissa Satta e Adriano Celentano

Attorno alla casa c’è un parco privato davvero fantastico, che abbinato ad una piscina e ad un campo da tennis rendono le giornate tutto fuorché noiose. Senza dimenticare i dodici ettari in cui l’intera tenuta si estende. Perfetta per fare lunghe passeggiate, che Adriano e sua moglie amano particolarmente. Ma non scambiate lusso e megalomania: gli interni sono stati descritti, da molti ospiti, come raffinati a dir poco: in pieno stile Celentano.