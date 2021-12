Alessandro Cattelan, l’incubo peggiore della sua vita: “Gridavo e non riuscivo più a respirare”

Alessandro Cattelan è un personaggio televisivo molto amato e seguito. Ma anche lui non ha sempre una vita perfetta, e non si vergogna a raccontarlo.

Alessandro Cattelan è un conduttore di grande successo. E’ nato a Tortona in Piemonte l’11 maggio 1980. Conduttore televisivo e radiofonico, nell’aprile 2014 ha sposato la modella svizzera Ludovica Sauer, dalla quale ha avuto due splendide figlie, Nina nata nel 2012 e Olivia nata nel 2016. Il primo programma televisivo che ha condotto fu Viv.it.

Nel 2003 ha presentato Ziggie su Italia 1. nel 2004 ha debuttato su MTV Italia; nel 2006 ha fatto da inviato al noto programma Le Iene. Il 30 maggio 2008 si è dedicato a Lazarus, programma di cui è stato ideatore e autore, mentre nel 2009 è entrato a far parte del cast di Quelli che il calcio e… su Rai 2.

A partire dal 2011 la svolta della sua carriera; passa infatti a Sky Italia dove prima conduce una trasmissione dedicata alla Coppa America ed in seguito presenta X Factor. Nel 2014 il progetto migliore della sua carriera, E poi c’è Cattelan – viene anche premiato per la conduzione.

nel 2016 e nel 2017 è stato il presentatore del 61° David di Donatello. Nel 2021 passa nuovamente alla Rai, in una carriera di altissimo spessore fino a qui in cui non sono però mancati i “lati oscuri”.

Alessandro Cattelan e l’incubo peggiore della sua vita

Alessandro Cattelan è un volto noto della televisione italiana degli ultimi anni, lo abbiamo capito. Carriera grandiosa ed una famiglia che lo rende felice; una vita perfetta la sua, anche se lui stesso non ha nascosto una sorta di problema notturno. Un incubo che ha costretto la moglie di Cattelan, Ludovica Sauer, a svegliarlo durante la notte.

A Catteland, speciale di Radio Deejay, ha spiegato che la sua compagna era stata svegliata dal suo respiro affannoso; e non è tutto, perché il presentatore non riusciva nemmeno a respirare tanto che sua moglie ha pensato di chiamare l’ospedale. Il brutto sogno, come ha raccontato, si svolge in maniera tanto semplice quanto bizzarra: Cattelan era con un suo amico, Deri, con cui stava valutando affitti e soluzioni varie, magari per lavoro.

Alla fine scelgono di valutarne una consigliata da Dave Grohl dei Nirvana. L’ingresso dell’abitazione era molto scuro ed avvolto da un tendone nero. Andando avanti, l’interno della stanza diventava sempre più stretto e basso; i due ad un certo punto provano a tornare indietro. Non riuscendoci in maniera “tradizionale”, lo fanno gattonando ed in retromarcia, ma vengono colpiti da un attacco di claustrofobia faticano.

Alla fine, comunque, il presentatore ce la fa ma l’amico no. Ciò porta, nella sua mente, a gridare a chiunque di aiutare a salvarlo. Un sogno assurdo? Forse, ma sappiamo quanto la mente possa giocare brutti scherzi, e Cattelan ne è un esempio lampante.