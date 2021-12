Avete mai visto la casa di Francesco Facchinetti? E’ incredibile, ha addirittura un nome

Molti non hanno mai visto la casa dove abita il DJ Francesco Facchinetti, che per “Casa Mia” non ha badato a spese donandogli anche un nome tutto suo. Vediamola insieme.

Francesco Andrea Facchinetti nato a Milano il 2 Maggio 1980, è un DJ, cantante e conduttore televisivo, nonché un imprenditore ed agente per la tv italiana.

Come tutti sappiamo DJ Francesco è il figlio del tastierista e cantante dei Pooh Roby Facchinetti, dichiara lui stesso nel suo libro autobiografico di essere dislessico ed avere difficoltà con la lettura e l’apprendimento.

Espulso da varie scuole, intraprende gli studi al Liceo classico ma dopo essere stato bocciato al primo anno decide di abbandonare e provare a diplomarsi da privatista al Liceo scientifico.

Nel 2003 arriva la sua prima vera occasione nel mondo della musica, trasformando in canzone la sigla di un programma; nasce così “La canzone del capitano”, che diventerà subito dopo il tormentone dell’estate.

Subito dopo il Festival di Sanremo nel 2004, esce il suo primo album, che nel corso degli anni conquista un doppio disco di platino.

Potrebbe interessarti>>>Francesco Facchinetti: finalmente riesce a superare quel “problema” che affligge molti uomini

La casa di DJ Francesco

Un tempo costruita solo ed esclusivamente per lui, oggi con l’aumento della famiglia, Francesco Facchinetti ha dovuto apportare qualche modifica alla sua casa.

E’ cambiata così tanto che adesso ha anche un nome tutto suo, “Casa Mia”, in onore della figlia avuta dalla storia con Alessia Marcuzzi.

La casa però è molto particolare proprio come quella di un DJ, infatti all’interno troviamo una sala interamente allestita per dare il benvenuto agli ospiti, con una piscina di acqua salata ed una decina di giochi arcade.

Il salotto molto minimal ma con un stile unico nel suo genere, accompagnato da un termocamino ed un divano molto ampio di colore nero su cui godersi un po’ di relax.

Ma non è finita qui, nella proprietà troviamo anche una sala fitness, ed un grande spazio all’aperto con piscina dove poter passare belle giornate tutti insieme a divertirsi e prendere il sole.

Potrebbe interessarti>>>Francesco Facchinetti a Vieni da Me: il cantante tra amori e polemiche

Sicuramente come potete vedere la convalescenza, dopo essere stato “aggredito” da Conor McGregor, non è stata poi così male.