Mario Balotelli incastrato dalla ex compagna: “..la legge è ingiusta, ma ci penserà Dio..”

La mamma del piccolo Lion, la modella svizzera Clelia Carleen, accusa Super Mario Balotelli sui social: “Non ha rispetto per le madri”.

Mario Balotelli nato a Palermo il 12 Agosto 1990, è un calciatore, o meglio, attaccante italiano, conosciuto soprattutto per il suo temperamento poco tenero, sia in campo che fuori.

Nelle giovanili dell’Inter conquista assieme alla sua squadra un Campionato Primavera ed un Torneo di Viareggio, passando così in prima squadra con i nero-azzurri.

Nei 3 anni successivi vince tre scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana ed una Champions League.

Cambia squadra e campionato, per arrivare in Inghilterra, dove viene trasferito al Manchester City per altri 3 anni, vincendo una Premier League, una FA Cup ed una FA Comunity Shield.

Dopo aver lasciato il Manchester inizia a passare di città in città e di squadra in squadra, prima al Milan poi al Nizza per finire all’Olympique Marsiglia.

Nel 2012 partecipa agli Europei di Calcio indossando la maglia dell’Italia, mettendo a segno 3 reti e raggiungendo il record di Antonio Cassano.

Nello stesso anno la modella Raffaella Fico dichiara di aspettare una figlia da Super Mario, Pia, e nel 2017 nasce il suo secondo figlio Lion avuto da Clelia Carleen.

Potrebbe interessarti>>>Mario Balotelli torna a parlare di Verona: “Mia figlia già vittima di razzismo”

Le accuse dell’ex compagna

Dopo l’arrivo della sua prima figlia sembrava avesse messo la testa apposto e fosse diventato un padre modello, ma vediamo meglio cosa è successo realmente.

“La legge dovrebbe impedire alle donne interessate ai soldi di avere bambini contro il volere degli uomini solo per avere denaro, questo è diabolico, triste e immorale.” Così Mario Balotelli esordisce sulle storie di Instagram.

E continua: “La famiglia nasce dall’amore e non dalla convenienza. Se tu sei single, ti diverti e non puoi provvedere a te, non usare terze persone come bancomat, trova un lavoro prima. Anche se la legge a volte è ingiusta, Dio lo è. E la punizione poi sarà eterna.”.

Queste sono le parole espresse dal calciatore che indignato dal comportamento della sua ex, pubblica il tutto sui social.

Clelia Carleen, ovviamente non perde tempo e risponde alla frecciatina sui social con una serie di storie per sfogare la sua rabbia.

Potrebbe interessarti>>>Caso Balotelli, la Procura di Verona apre due fascicoli di indagine

Ora basta attendere la risposta di Super Mario che una volta tanto ha pienamente ragione. Stiamo a vedere come finirà tra i due.