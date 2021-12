Paola Ferrari, il cancro scoperto per caso che le ha devastato il viso – FOTO

Paola Ferrari, l’affascinante e popolarissima conduttrice di trasmissioni sportive, ha rivelato di aver avuto una devastante malattia che le ha deturpato il viso. Scopriamo quale.

Paola Ferrari inizia il suo percorso professionale grazie alla rivista Grand Hotel ed ai fotoromanzi che pubblicava, di cui in breve divien una delle protagoniste più amate.

Rivela subito un grande amore per lo sport che la porterà a collaborare con l’Intrepido, e a condurre, tra le prime, programmi sportivi in emittenti locali della Lombardia.

Dopo il passaggio in Rai diventa un volto familiare oltre che affidabile. A lei i vertici di viale Mazzini affideranno le più blasonate trasmissioni calcistiche, da 90° Minuto a Dribbling, alla Domenica Sportiva.

Ultimamente ha ufficializzato il suo addio all’azienda in polemica con i vertici, ma questo avverrà solo al termine dei campionati mondiali di calcio in Qatar.

La malattia

Ma se dal punto di vista professionale ed anche sentimentale (è sposata felicemente con Marco De Benedetti, da cui ha avuto due figli, Alessandro e Virginia) la sua vita è densa di successi, purtroppo Paola ha dovuto affrontare una terribile e devastante malattia, soprattutto per una donna ed in particolare per una donna che deve affrontare le telecamere.

Paola aveva notato un’escrescenza sul viso che, secondo lei altro non era se non un brufolo. Fortunatamente, accompagnando un amico in un reparto di oncologia, un medico, osservandola, ha deciso di visitarla. Ed è così che ha scoperto di avere sviluppato un cancro alla pelle proprio in pieno viso.

In termini specifici il cancro che ha aggredito la Ferrari è un carcinoma nodulare infiltrante.

I carcinomi della pelle si manifestano in genere sulle porzioni di epidermide più esposte al sole e possono assumere diverse forme. Possono essere curate sia chirurgicamente che tramite cauterizzazione o crioterapia. Il vantaggio della chirurgia è che consente un adeguato esame istologico.

Paola ha rivelato come il cancro le stesse letteralmente mangiando la faccia. Solo grazie al trucco riesce ora a nascondere la cicatrice dovuta ai 40 punti che le hanno dovuto mettere in viso.

La giornalista ha saputo affrontare la malattia con coraggio riuscendo così ad essere un esempio per coloro che sono nelle sue stesse condizioni, oltre ad essere un perfetto testimonial per la prevenzione dei tumori epidermici.