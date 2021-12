Romina Power, elegante sempre ma quegli “strascichi” non gli danno tregua

Romina Power non ha avuto momenti semplici nella propria vita, nemmeno per quanto riguarda le piccole cose. Recentemente, ne abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione che lei “nasconde ” alla grande.

Romina Power è nata a Los Angeles il 2 ottobre 1951. E’ famosa, sia dal punto di vista professionale che sentimentale, principalmente per essersi legata per tantissimi anni al cantante Albano con cui ha condiviso quasi interamente la sua carriera e con cui ha avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr Jolanda.

Una storia d’amore davvero meravigliosa, che nei primi anni ’90 subì uno scossone terrificante. Tra il 31 dicembre 1993 e il 1° gennaio 1994 scomparve infatti la loro primogenita, Ylenia, in circostanze tutt’oggi misteriose. Un trauma talmente forte che rese complicata pure la convivenza fra i due che, dopo 29 anni di matrimonio, si separarono nel 1999.

In ogni caso, oltre ad essere stata una grandissima cantante si è fatta valere pure come attrice recitando in più e più film (tra l’altro, è proprio dietro ad un set cinematografico che conobbe Albano). In qualità di cantante, ha raggiunto il suo picco massimo di notorietà grazie alla celebre canzone Il ballo del qua qua datata 1982 e molto apprezzata anche dai bambini.

Non ha mai negato di aver sofferto particolarmente la perdita del padre, a cui era particolarmente affezionata. Una donna estremamente riservata ma che non ha mai nascosto le sue più grandi debolezze; e anche nell’abbigliamento, non nasconde proprio niente.

Romina Power, un abbigliamento non casuale: questione di salute

Romina Power ha dovuto affrontare in più di un’occasione momenti molto complicati. Ed in un certo senso, le cose facili non gli sono toccate all’ex moglie di Albano nemmeno per quanto riguarda una questione più superficiale quale è l’abbigliamento. In tanti, infatti, si sono chiesti e continuano a chiedersi perché non indossi mai i tacchi e metta sempre tuniche molto lunghe. Per “scovarne” il motivo, bisogna tornare ad un anno fa quando Romina subì un intervento di artroscopia per problemi ad un ginocchio.

Non fu un’operazione invasiva, anche se ha lasciato qualche strascico, tanto che la cantante ha deciso di indossare scarpe basse e tuniche larghe in ogni occasione, in privato come davanti al pubblico televisivo. Una questione che non intacca minimamente l’artista straordinaria quale è e rimane Romina Power e, peraltro, che non la tocca in ogni caso dato che è sempre molto elegante.