Serena Rossi, il dramma della malattia invalidante che l’ha colpita dopo un provino

L’attrice Serena Rossi racconta la terribile malattia che l’ha colpita con una dichiarazione che lascia tutti senza parole: “Sono salva solo grazie a loro”. Ecco cosa gli è successo.

Serena Rossi nata a Napoli il 31 Agosto 1985, è un’attrice, una conduttrice ed una cantante italiana, conosciuta soprattutto per la sua partecipazione alla soap opera “Un posto al sole”.

Esordisce in teatro nel 2001 con lo spettacolo “C’era una volta… Scugnizzi”, conquista notorietà e viene scelta per vestire i panni di Carmen Catalano nella fiction di Rai 3 “Un posto al sole”.

Negli anni successivi continua ad alimentare la sua carriera da attrice prendendo parte a vari film con alcuni dei personaggi più famosi del cinema italiano come: Enrico Brignano, Serena Autieri e Stefano Accorsi.

Partecipa anche a produzioni televisive importanti e programmi di intrattenimento come “Tale e Quale Show”, “Che Dio ci aiuti”, “Il commissario Montalbano” e nell’ultimo periodo “Mina Settembre”.

Oltre all’attrice, ha avuto ruoli importanti nell’ambito del doppiaggio, dando la voce a personaggi che hanno incantato grandi e piccini come la principessa Anna di Frozen e Cenerentola.

Dal 2008 è legata sentimentalmente all’attore Davide Devenuto, conosciuto sul set di “Un posto al sole”, e dal quale ha avuto un figlio di nome Diego nel 2016.

La malattia di Serena Rossi

Serena Rossi però non ha avuto sempre una vita rose e fiori, infatti durante un’intervista ha dichiarato di aver avuto qualche problema da giovane, tutto a causa di un film.

E’ iniziato tutto con questo provino nel quale chiedevano esplicitamente di perdere peso, ed essendo già molto gracile, questa alimentazione rigida e senza margini di errori, l’ha portata ad un passo dall’anoressia.

L’anoressia è una malattia che colpisce sia il corpo che la mente, in quanto non si assimilano zuccheri e nutrienti, fondamentali per il giusto funzionamento del nostro corpo.

Questa terribile malattia l’ha portata ad allontanarsi sempre di più dalla realtà, venendo assalita da sbalzi ormonali con conseguente stanchezza ed affaticamento.

Nella stessa intervista l’attrice ha dichiarato che solo grazie all’intervento della sua famiglia è riuscita ad uscire da questo terribile tunnel infinito che è la malattia dell’anoressia.