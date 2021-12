Vin Diesel, il “duro” di Hollywood commuove i fans con una lunga dedica: “..se non fosse stato per te…”

L’attore di action movie, specializzato in ruoli da duro, reso famoso dalla saga di Fast & Furious, si lascia andare ad un ricordo tenero e nostalgico…

Vin Diesel, californiano di Alameda, è stato cresciuto dal padre adottivo, insegnante di teatro, che lo fa appassionare alla recitazione.

La sua carriera è cominciata negli anni Novanta, anche se le sue prime prove d’attore non hanno riscosso particolare successo.

Fast & Furious

La sua fortuna è stata quella di imbattersi nel personaggio di Dominic Toretto, anche se da principio l’attore è stato titubante se accettare o meno. Infatti ha richiesto alcune modifiche al personaggio perché gli fosse più congeniale.

Suo partner nella saga, fino al 2013 è stato Paul Walker, nelle vesti di Brian O’Conner.

Californiano anche lui, esordì molto presto, a soli 13 anni, nel cinema, ma anche lui trovò la fama con la saga F&F. Era un uomo molto impegnato in progetti di beneficienza, fondò addirittura un’associazione, la Reach Out Worldwide, con la quale si recò ad Haiti a seguito del terribile terremoto del 2010.

Nel 2013, mentre rientrava con un amico proprio da un evento benefico, si schiantò con la sua Porsche Carrera GT.

A quell’epoca la sua unica figlia era appena quindicenne.

Il dolore e l’affetto

Inutile dire che l’evento ha avuto un impatto fortissimo sui fans, ma anche e soprattutto su Vin che da allora non perde occasione per ricordare l’amico con parole di immutato affetto anche oggi che sono passati otto anni dalla morte.

I due avevano un rapporto speciale, erano come fratelli, tanto è vero che la famiglia di Diesel si è stretta in questi anni intorno Meadow, la figlia di Walker.

Ed è stato proprio l’attore californiano ad accompagnare all’altare la ragazza elegantissima in uno splendido abito di Givenchy, quando, lo scorso ottobre ha sposato l’attore Louis Thornton-Allan.

Sul suo profilo Instagram, Vin Diesel ha pubblicato una foto del matrimonio che ritrae Meadow e la damigella d’onore Hania, una delle sue figlie. Nel post c’è un accorato e tenero ricordo proprio a proposito di Hania.

Fu Paul ad esortare un Vin esitante a correre in ospedale ed entrare in sala parto per non perdersi quello che sarebbe stato il momento più bello della vita.

Certe amicizie non finiscono mai.