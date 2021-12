Arisa, i “complessi” del passato non le hanno dato tregua | Ecco perché oggi “osa” così tanto

Una delle cantanti più note del panorama italiano, col suo timbro di voce particolare. Che adesso dà il via libera alla sua anima trasgressiva

Da qualche tempo sta facendo parlare molto di sé. Ha abbandonato quell’immagine rassicurante, forse un po’ impacciata. Ed è diventata, soprattutto sul suo profilo Instagram, una bomba sexy. Addirittura per lei qualcuno ipotizza (o auspica) una carriera nel porno. Rosalba Pippa, in arte Arisa, è adesso una donna completa, risolta. Che non ha paura di mostrarsi. Ma in passato, invece, i dubbi e i complessi sono stati tanti.

La carriera di Arisa

Tutti noi la conosciamo per il suo talento musicale. Negli anni è riuscita a farsi apprezzare dal pubblico italiano. In realtà, Arisa nasconde un fisico che gli uomini sembrano apprezzare molto. Delle forme prosperose, che la cantante di tanto in tanto mostra con audacia sul proprio profilo Instagram.

Dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab, ha raggiunto il successo partecipando al 59º Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo “Sincerità”, vincitore della categoria “Nuove Proposte”. Quello è tuttora considerato il suo maggiore successo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Arisa: vi spiego la verità sull’amore per le donne | La cantante fa discutere

Nel frattempo, comunque, la carriera di Arisa ha continuato a viaggiare a gonfie vele. Oltre alla vittoria del 2009, infatti, ha bissato a Sanremo nel 2014 con il brano “Controcorrente”. Dal 2020 è anche nel cast della fortunata trasmissione “Amici di Maria De Filippi”.

Negli ultimi mesi, si è anche cimentata come ballerina nella famosa trasmissione RAI, “Ballando con le stelle”. Al suo attivo anche alcuni film. Tra questi, il più famoso, nel 2017, “La verità, vi spiego, sull’amore”.

I complessi del passato

Una delle cantanti più note del panorama italiano, col suo timbro di voce particolare. 39enne genovese, molto attiva sui social. E, come vi dimostriamo con alcune foto, di tanto in tanto sul proprio profilo osa, mostrando le sue forme molto generose. Soprattutto per quanto concerne il seno. Senza mai essere volgare.

Ma questa è la Arisa di oggi. In passato la cantautrice ha dovuto fare i conti con tanti dubbi. Proprio riguardanti il suo corpo e il suo aspetto fisico. Soprattutto per quanto riguarda le sue forme generose. Che oggi fanno impazzire i suoi followers. Ma che in giovane età, soprattutto nell’età adolescenziale, le hanno fatto avere più di qualche problema.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Arisa raggela il pubblico con la confessione sulle molestie sessuali ricevute: Ero già adulta

Già da piccola, infatti, Arisa ha avuto uno sviluppo molto più veloce delle coetanee. In altezza. Ma anche con un seno molto grande e pronunciato per la sua età. “Tutto è cresciuto di colpo” ha dichiarato recentemente. E quello che oggi è visto come un grande pregio, in passato le ha creato tanti problemi. Le prime esperienze sessuali – ha rivelato la cantante – in giovanissima età. E, ovviamente, grandi litigi in famiglia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Arisa: da timida cantante a bomba sexy | Chi l’avrebbe mai detto

Animo inquieto, Arisa. Che, infatti, cambia spesso look. Occhiali sì, occhiali no. Capelli lunghi o corti. Anche con colori stravaganti. Sono tutti sintomi della voglia di non rimanere ferma. Forse perché, per anni, si è fatta condizionare, fossilizzandosi, da alcuni preconcetti sull’aspetto fisico.